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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Fútbol

Club rechaza oferta por jugador de la Selección Colombia por considerarla muy baja con respecto a su cotización tras el Mundial 2026

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Fútbol italiano - Foto: EFE
Fútbol italiano - Foto: EFE
El club argentino consideró insuficiente la oferta millonaria por el extremo colombiano tras su repunte en el Mundial de 2026.

La directiva del Club América volvió a chocar contra la postura de Rosario Central en su intento por fichar al extremo colombiano Jáminton Campaz. El club argentino rechazó formalmente la propuesta económica de la escuadra mexicana al considerarla muy por debajo de las pretensiones por el jugador, cotizado entre 7 a 10 millones de dólares.

La negativa ha desatado un clima de tensión en el entorno rosarino donde Campaz ha llegado a negarse a entrenar para reforzar su traspaso a la Liga MX. Sin embargo, la cúpula de las Águilas y el director técnico uruguayo Guillermo Almada no están dispuestos a entrar en un desgaste financiero prolongado y ya evalúan alternativas en el mercado.

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Ante el cerrojo de Campaz, el cuerpo técnico de Almada posó sus ojos en el ecuatoriano Jhojan Julio, atacante del Atlante que atraviesa por un notable momento futbolístico tras sumar dos goles y dos asistencias recientes, incluido el tanto de la victoria sobre el Vancouver Whitecaps en la Leagues Cup.

Mientras Rosario Central exige cerca de 10 millones de dólares por Campaz, la ficha de Jhojan Julio bordea los 24 millones de pesos mexicanos (poco más de 1,2 millones de dólares), convirtiéndose en un fichaje de bajo riesgo financiero.

A pesar de las complicaciones por el extremo zurdo, la escuadra azulcrema ya integró a sus filas al mediocampista Edwin Cerrillo y al atacante colombiano Óscar Perea, ambos registrados para disputar la Leagues Cup bajo las órdenes del entrenador Almada.

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La directiva mantendrá sus gestiones abiertas hasta el cierre de pases, evaluando si da el zarpazo final por Julio o si Rosario Central cede en sus elevadas pretensiones por Campaz.

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