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Miércoles, 02 de septiembre de 2026
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Rafael Quero Silva

Diferentes ONG defensoras de derechos humanos exigen investigar a Rafael Quero Silva, militar deportado de EE. UU. a Venezuela

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) aprehende a un manifestante / Exteniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Rafael Quero Silva - Fotos de archivo: EFE
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) aprehende a un manifestante / Exteniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Rafael Quero Silva - Fotos de archivo: EFE
La petición impulsada principalmente por Movimiento Vinotinto y Funpaz señala que en las fiscalías 9 y 21 del estado Lara existen más de una decena de denuncias relacionadas con presuntos casos de tortura, persecución y tratos crueles que habrían ocurrido bajo el mando de Quero Silva.

Diferentes ONG defensoras de los derechos humanos y familiares de víctimas solicitaron formalmente al fiscal general del régimen venezolano, Larry Devoe Márquez, que inicie una investigación penal contra el exteniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Rafael José Quero Silva, luego de que fuera deportado desde Estados Unidos a Venezuela.

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La petición impulsada principalmente por Movimiento Vinotinto y Funpaz señala que en las fiscalías 9 y 21 del estado Lara existen más de una decena de denuncias relacionadas con presuntos casos de tortura, persecución y tratos crueles que habrían ocurrido bajo el mando de Quero Silva.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) deportó a Venezuela al excomandante del Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Rafael José Quero Silva, señalado de torturar a la disidencia venezolana.

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Este cuestionado militar de la dictadura fue expulsado el 19 de agosto hacia Venezuela, en cumplimiento de una orden de deportación emitida por un juez de inmigración del Departamento de Justicia.

Quero Silva fue detenido por ICE en febrero de 2025, en Miramar, Florida (condado de Broward).

Ingresó a Estados Unidos en junio de 2016 por el Aeropuerto Internacional de Miami con una visa B-2 de turista.

A mediados del mes de marzo de 2025, la justicia de los Estados Unidos le negó la fianza, tras ser presentado ante un juez en Miami.

En ese momento, NTN24 pudo confirmar la información y tuvo acceso a una fotografía en donde, en medio de una audiencia, se le pudo ver de perfil.

De acuerdo con datos de ICE, el exintegrante de la institución castrense afín a la tiranía venezolana permaneció recluido en el centro de detención de inmigrantes Krome, en el condado Miami-Dade.

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Es de recordar que en 2014 en Venezuela iniciaron una serie de protestas contra el régimen de Maduro debido a los altos niveles de violencia, inflación y escasez crónica de bienes y servicios básicos.

Para neutralizar estas manifestaciones, militares como Quero Silva actuaron en pro de la dictadura, perpetrando crímenes de lesa humanidad que hasta la fecha son motivo de investigación internacional.

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