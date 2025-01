"Aquí se gana el puesto": defienden a jugador del Rayo Vallecano que dejó contundente mensaje tras la salida de James Rodríguez

La salida del mediocampista colombiano James Rodríguez del club español Rayo Vallecano sigue generando reacciones encontradas en el mundo del fútbol.

El último en unirse al debate que ha suscitado la salida de Rodríguez, tan solo meses después de haber sido elegido como el mejor jugador de la Copa América, es el mediocampista español Óscar Valentín que juega en el Rayo Vallecano.

El centrocampista le respondió al periodista Josep Pedrerol, presentador del afamado programa El Chiringuito, quien previamente había hecho un fuerte pronunciamiento por las que consideró injusticias que se cometieron con Rodríguez.

“Periodismo lo llaman”: escribió Valentín tras escuchar las múltiples críticas que Pedrerol le hizo al Rayo Vallecano.

Valentín, además, mostró su lado más sarcástico al poner junto al duro comentario, contra el reconocido y prestigioso periodista, un emoticón de una cara con gestos de burlas.

La reacción del jugador del Rayo se da ante el comentario que hizo Pedrerol en el que definió la contratación de James Rodríguez como brillante hasta que fue presa del que catalogó como egoísmo del director técnico del equipo, Iñigo Pérez.

“Era una operación de empresa brillante. El Rayo, un equipo de barrio en Madrid, popular, humilde, ficha al mejor jugador de la Copa América y coloca a Vallecas en el mapa. Y llegó un entrenador que dice ‘no me encaja porque yo no lo he pedido’, porque es un fichaje del presidente”, dijo Pedrerol.

Luego el periodista afirmó que “por un lado están los caprichos del entrenador y luego está lo que es la empresa”. “Creo que aquí el entrenador ha sido egoísta. ‘Aquí mando yo y como no te he pedido, no da igual que seas James Rodríguez, aquí mando yo’. A mí eso nunca me ha gustado“, lamentó.

La reacción de Valentín contra Pedrerol, aunque criticada por muchos, también ha contado con algunos respaldos en hinchas del Rayo Vallecano.

“Aquí se gana el puesto”, dijo uno de los fanáticos que defendió a Valentín quien, además, ha sido capitán del equipo.

“Qué orgullo que Óscar Valentín sea nuestro capitán”, sentenció, de hecho, otro fanático más.

James Rodríguez es agente libre luego de rescindir su contrato con el Rayo Vallecano, club al que arribó el 26 de agosto de 2024. El mediocampista colombiano tendría varias propuestas, entre las que se destaca una del Junior de Barranquilla, club cafetero que busca dar un golpe en la liga local.