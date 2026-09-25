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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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Selección de Brasil

Así fue el golazo que le marcaron a Brasil en su primer amistoso tras el Mundial

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Brasil ante Australia - Foto: EFE
Brasil ante Australia - Foto: EFE
Ancelotti pidió calma a los aficionados: "El torcedor tiene que ser paciente".

Un gol de cabeza de Rayan salvó este viernes en el último instante un empate 1-1 de Brasil ante Australia, en un amistoso que marcó la reaparición de la Canarinha de Carlo Ancelotti después de la decepción del Mundial 2026.

El joven delantero del Bournemouth inglés, de 20 años, entró como suplente y anotó en el minuto 90+5 en un corner servido por Raphinha.

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Así, evitó in extremis la derrota de los pentacampeones mundiales en su visita al Queensland Country Bank Stadium, en Townsville.

Nestory Irankunda había adelantado a los Socceroos en el 68, con un tiro libre directo que terminó en un golazo para los locales.

El jugador australiano logró colocar la pelota justo en el vértice derecho del arco defendido por Hugo Souza.

En su primer partido tras la eliminación ante Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, Brasil dejó mucho que desear.

Su juego no fluía, lo que lo hacía depender de balones largos lanzados al cuarteto Estêvão-Raphinha-Endrick-Vinícius Júnior.

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Ancelotti pidió calma a los aficionados: "El torcedor tiene que ser paciente".

"Cuando tengamos competiciones oficiales, el equipo va a estar preparado", dijo el entrenador italiano en rueda de prensa. "Ahora la prioridad es dar minutos a los futbolistas que han jugado menos y jóvenes con potencial como Endrick y Estêvão y vamos a seguir en esta línea".

En esta Fecha FIFA de partidos de selecciones nacionales, Brasil volverá a jugar ante Australia el próximo martes en Brisbane y enfrentará a India el 3 de octubre en Calcuta.

"La expectativa era un resultado mejor", dijo el central brasileño tras el compromiso.

"Seguro que lo podemos hacer mucho mejor. No tuvimos muchas chances creadas con dinámica. Jugamos con mucha bola larga. El equipo no estaba compacto", agregó el jugador del París Saint-Germain.

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