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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Estados Unidos

Trump vuelve a poner su firma en el foco de atención: ahora evalúan llevar su nombre a emblemático teatro

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
El histórico recinto en el cual fue asesinado Abraham Lincoln aparece entre los lugares que funcionarios de Estados Unidos plantean para añadir el nombre del presidente.

Funcionarios de la administración de Donald Trump estarían estudiando la posibilidad de añadir el nombre del presidente al Teatro Ford, el histórico recinto de Washington D. C. donde Abraham Lincoln asesinaron en 1865, según un reporte citado por The Independent.

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La información, publicada al principio por MS NOW y basada en personas familiarizadas con las conversaciones, detalla que funcionarios de la Casa Blanca estarían haciendo circular una lista de edificios y sitios gubernamentales a los que más adelante podría incorporarse el nombre de Trump.

No obstante, la propuesta no fue confirmada oficialmente. La Casa Blanca negó el reporte y describió la información de falsa, momento en el que un portavoz del Departamento del Interior también rechazaba que exista un plan para modificar el nombre del recinto.

El Teatro Ford aún tiene su nombre y sigue funcionando como teatro y museo bajo administración del Departamento del Interior. Su denominación está establecida por medio de una ley federal, por lo que cualquier modificación formal seguramente requeriría una intervención del Congreso.

El lugar tiene un peso particular en la historia norteamericana. Fue en aquel sitio donde el actor John Wilkes Booth realizó un disparo contra Lincoln el 14 de abril de 1865, en una representación teatral. El entonces presidente falleció al día siguiente como consecuencia de las heridas.
La probable modificación del nombre de Trump en el recinto se haría en medio de una serie de controversias que tiene relación con la incorporación de su nombre a otros espacios y propiedades federales.

Uno de los últimos casos es el Centro Kennedy, igualmente en Washington, donde una junta alineada con Trump ha aprobado poner su nombre al complejo. La medida enfrenta una disputa judicial y un juez federal señaló que el Congreso tiene autoridad acerca de la denominación oficial del edificio.

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El conflicto alrededor del Kennedy Center de igual forma incluyó el cierre temporal del recinto por problemas estructurales y una orden judicial que hace que se tenga que notificar con 30 días de anticipación cualquier cambio físico relevante, incluyendo una posible demolición.

El reporte del Teatro Ford indica que funcionarios estarían queriendo espacios donde la incorporación del nombre presidencial pudiese hacerse sin enfrentar obstáculos legales similares. Entre los argumentos que se han mencionado estaría la intención de reconocer a Trump por determinadas acciones de su administración.

Sin embargo, de momento, no hay una decisión oficial para cambiar el nombre del Teatro Ford. Tanto la Casa Blanca como el Departamento del Interior han negado de manera pública que exista un proyecto de ese tipo.

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