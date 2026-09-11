Con este cuadrangular, el hermano menor de Ronald Acuña Jr. genera expectativas en la afición de los Filis de Filadelfia

Kenny Acuña, hermano menor del beisbolista venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., comienza a generar expectativas entre los aficionados de los Filis de Filadelfia.

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El joven campocorto ha llamado la atención en redes sociales luego de conectar un contundente cuadrangular durante una sesión de entrenamiento.

Este prospecto de 15 años, según medios deportivos venezolanos, tendría un acuerdo verbal con Filadelfia.

Aunque todavía no se ha formalizado su firma con la organización, su proyección ya despierta interés entre los seguidores del equipo.

Diferentes cazatalentos detallan que el venezolano resalta por su poder ofensivo en el deporte del 'diamante'.

De mantener este rendimiento, el vínculo con los Filis se haría oficial en enero de 2028, cuando pueda concretarse su incorporación al sistema de ligas menores.

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Kenny es el menor de los cuatro hermanos vinculados al béisbol profesional. Forma parte de una familia encabezada por Ronald Jr. y en la que también figuran Luisangel y Bryan Acuña.

Además, es primo del grandeliga venezolano Maikel García, quien logró el MVP en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.