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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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Zinédine Zidane

Así fue el debut de Zinedine Zidane como entrenador de la selección de Francia en la Nations League

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Zinedine Zidane, entrenador de la selección de Francia - Foto: EFE
Zinedine Zidane, entrenador de la selección de Francia - Foto: EFE
El lunes de la próxima semana, en la segunda jornada, belgas y franceses se disputarán el primer puesto.

Zinédine Zidane se estrenó como seleccionador de Francia con una victoria por la mínima (1-0) en su visita a Turquía este viernes en la Liga de Naciones de la UEFA, donde Kylian Mbappé marcó y se lesionó en la misma acción.

Con un tiro cruzado en el área tras ser asistido por Michael Olise, el astro del Real Madrid firmó en el 54' el único gol de la velada, pero se dañó en ese remate y fue cambiado poco después.

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Mientras sus compañeros festejaban, él cojeó y no pudo evitar hacer gestos de dolor, antes de recibir una primera asistencia médica.

Intentó seguir, pero poco después se echó al césped y tuvo que ser sustituido en el 59', aparentemente con un problema en la rodilla izquierda y sin dejar de renguear.

Mbappé se convirtió así en el protagonista positivo y negativo, a la vez, de la noche en la que Zidane debía atraer todos los focos, en su esperadísimo debut como seleccionador de los Bleus.

Desde su salida del Real Madrid en 2021, Zizou aguardó pacientemente su turno para ocupar un puesto que le hacía especial ilusión y que estuvo ocupado durante más de una década por Didier Deschamps (2012-2026).

Este partido en Turquía supuso el estreno de una nueva era, después del cuarto lugar de Francia en el Mundial de Norteamérica, donde el equipo otomano fue una de las decepciones al despedirse en la fase de grupos.

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Con los tres puntos, Francia empieza bien la competición, pero el primer líder del grupo es Bélgica, que venció 2-0 en su visita a la nueva Italia de Roberto Mancini.

El lunes de la próxima semana, en la segunda jornada, belgas y franceses se disputarán el primer puesto, mientras que Turquía volverá a actuar como local, ante Italia.

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