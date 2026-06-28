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Mundial 2026

Así quedaron las llaves de dieciseisavos de final del Mundial 2026: fechas y horarios de los partidos

junio 28, 2026
Por: Luis Cifuentes
Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026 - Foto: EFE
Las 32 selecciones clasificadas buscarán un cupo a octavos de final en los próximos días.

Este sábado se conocieron las 32 selecciones clasificadas a la siguiente ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras una jornada llena de emociones y una fase de grupos que dejó a varios por fuera, entre ellos, a Uruguay.

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La segunda ronda del Mundial 2026, con la clasificación de 32 selecciones por primera vez en la historia, marcará lo que muchos consideran el verdadero inicio de la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que de aquí en adelante los partidos serán eliminatorios.

La jornada de dieciseisavos arrancará este domingo con el juego entre Canadá y Sudáfrica por un cupo a octavos de final, dicho encuentro se disputará a las 2 de la tarde (hora Bogotá, Lima y Quito) y las 3 de la tarde en Venezuela y la Costa Este de Estados Unidos.

Este lunes 29 de junio, la parrilla de la Copa del Mundo ofrecerá tres partidos que prometen emociones con la selección brasileña como protagonista, al igual que Paraguay que tendrá un duro reto ante Alemania.

Colombia, por su parte, disputará su encuentro ante Ghana el próximo viernes a las 8:30 de la noche, hora de Bogotá.

Así se disputará la segunda fase del Mundial 2026:

Lunes 29 de junio

  • Brasil vs. Japón

Colombia: 12:00 m.

Venezuela y costa este de EE. UU.: 1:00 p. m.

  • Alemania vs. Paraguay

Colombia: 3:30 p. m.

Venezuela y costa este de EE. UU: 4:30 p. m.

  • Países Bajos vs. Marruecos

Colombia: 8:00 p. m.

Venezuela y costa este de EE. UU: 9:00 p. m.

Martes 30 de junio

  • Costa de Marfil vs. Noruega

Colombia: 12:00 m.

Venezuela / EE. UU. (Este): 1:00 p. m.

  • Francia vs. Suecia

Colombia: 4:00 p. m.

Venezuela / EE. UU. (Este): 5:00 p. m.

  • México vs. Ecuador

Colombia: 8:00 p. m.

Venezuela / EE. UU. (Este): 9:00 p. m. [1]

Miércoles 1 de julio

  • Inglaterra vs. RD del Congo

Colombia: 11:00 a. m.

Venezuela / EE. UU. (Este): 12:00 m.

  • Bélgica vs. Senegal

Colombia: 3:00 p. m.

Venezuela / EE. UU. (Este): 4:00 p. m.

  • Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina

Colombia: 7:00 p. m.

Venezuela / EE. UU. (Este): 8:00 p. m. [1]

Jueves 2 de julio

  • España vs. Austria

Colombia: 2:00 p. m.

Venezuela / EE. UU. (Este): 3:00 p. m.

  • Portugal vs. Croacia

Colombia: 6:00 p. m.

Venezuela / EE. UU. (Este): 7:00 p. m.

  • Suiza vs. Argelia

Colombia: 10:00 p. m.

Venezuela / EE. UU. (Este): 11:00 p. m.

Viernes 3 de julio

  • Australia vs. Egipto

Colombia: 1:00 p. m.

Venezuela / EE. UU. (Este): 2:00 p. m.

  • Argentina vs. Cabo Verde

Colombia: 5:00 p. m.

Venezuela / EE. UU. (Este): 6:00 p. m.

  • Colombia vs. Ghana

Colombia: 8:30 p. m.

Venezuela / EE. UU. (Este): 9:30 p. m.

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