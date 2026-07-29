De vuelta a la MLS: Lionel Messi finaliza sus vacaciones y se suma a los entrenamientos del Inter de Miami

Tras culminar su participación en la Copa del Mundo de la FIFA y disfrutar de unos días de descanso en Argentina, Lionel Messi está oficialmente de regreso en los entrenamientos del Inter de Miami.

La estrella sudamericana se incorpora este miércoles a la sede deportiva del club en Fort Lauderdale para colocarse a las órdenes del cuerpo técnico de cara al tramo decisivo de la temporada.

El conjunto de Florida confirmó la vuelta del atacante de 39 años publicando una imagen en sus plataformas oficiales donde se le observa llegando al complejo de entrenamiento. Messi no trabajaba junto al plantel del Inter de Miami desde el pasado mes de mayo, cuando la Major League Soccer (MLS) pausó su calendario regular por la cita orbital de selecciones.

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​El regreso de la 'Pulga' ocurre luego de la ajustada derrota de Argentina en la final del torneo ecuménico ante España (1-0). Tras el partido definitivo, el capitán de la albiceleste viajó a su tierra natal junto a su compañero de equipo Rodrigo De Paul para tomarse cerca de diez días libres antes de retomar la competencia de clubes.

Tanto Messi como De Paul quedaron exentos del partido de las estrellas (All-Star 2026) de la MLS para priorizar su recuperación física.

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El debut o reaparición de Messi en las canchas norteamericanas podría darse este sábado frente al Columbus Crew en el torneo local, o bien el próximo 5 de agosto en la jornada inaugural de la Leagues Cup frente al Atlético de San Luis de México.