Unos niños llenan de ternura el Internet acompañando a Noruega en el Mundial con su celebración estilo vikingo

La selección de Noruega se clasificó a la siguiente ronda del Mundial de Norteamérica tras derrotar 3-2 a Senegal y haber goleado a Irak 4-1 en la primera fecha; con seis puntos ya piensa en los dieciseisavos de final.

Te puede interesar:



La clasificación tiene felices a todos los noruegos ya que no asistían a la Copa del Mundo desde Francia 1998, donde alcanzaron los octavos de final y fueron eliminados por Italia, así que su regreso y clasificación es un motivo de alegría.

La afición noruega llegó a las sedes de este mundial con una celebración que se ha vuelto viral en redes sociales y es la simular que reman un barco vikingo, haciendo referencia a sus antepasados nórdicos.

VEA TAMBIÉN Este es el estricto protocolo en el Mundial 2026 en caso de tormentas eléctricas: partido de Francia se retrasó por más de dos horas o

Como se ha visto en las imágenes, se sientan en el suelo y mueven sus brazos a la vez que hacen un fuerte sonido con la boca al sonar el golpe de un tambor, algo que se ha visto increíble gracias a la coordinación que tienen.

Pues a la celebración se unió la propia selección de Noruega, que luego de alcanzar la clasificación, se sentaron en el césped del Metlife Stadium y lideraron el popular festejo, acompañados de los asistentes al partido.

Pero no fueron los únicos que hicieron el festejo, pues se conoció un video en un jardín de niños donde lo pequeños se sentaron en el suelo y se unieron a los festejos de los noruegos en el estadio, haciendo el remo mientras la maestra tocaba el tambor.

El video ha sido muy comentado en redes sociales de manera positiva: “Deben ser reconocidos como la mejor afición que asistió al mundial”, “hermosos”, “esto tiene mucha aura”, “el rugido vikingo uniendo a los jugadores a los noruegos en un solo cantico lleno de identidad”, “y después dicen que es solo fútbol”, entre otros.

VEA TAMBIÉN Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista de la historia en anotar en seis Mundiales o

Ya clasificadas a la próxima fase, las selecciones Francia y Noruega dominan el Grupo I con seis puntos cada una, mientras Senegal e Irak no han sido capaces de sumar.

El próximo viernes, la Francia de Kylian Mbappé está en la mira de Haaland y compañía, aunque el entrenador Ståle Solbakken adelantó que reservará a jugadores.