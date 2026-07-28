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Martes, 28 de julio de 2026
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Crisis eléctrica

Reportan interrupciones en el sistema eléctrico en Caracas y otras regiones de Venezuela

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía de antenas y cableado eléctrico en una zona popular de Venezuela - EFE
Fotografía de antenas y cableado eléctrico en una zona popular de Venezuela - EFE
El evento se percibió tanto en la región central del país como en el oriente y occidente, dejando consecuencias variadas que van desde breves parpadeos de luz (populares "bajones") hasta cortes eléctricos prolongados.

Desde el pasado lunes 27 de julio, una fuerte fluctuación eléctrica de gran alcance en Venezuela generó apagones temporales e interrupciones en el servicio en la Gran Caracas y al menos otras nueve entidades de Venezuela.

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La falla masiva ocurrió a partir de las 5:14 p.m., provocando una ola de reportes por parte de usuarios en redes sociales debido a la inestabilidad del suministro y fallas simultáneas en telecomunicaciones e internet.

El evento se percibió tanto en la región central del país como en el oriente y occidente, dejando consecuencias variadas que van desde breves parpadeos de luz (populares "bajones") hasta cortes eléctricos prolongados.

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Caracas: Se evidenció en diversas comunidades del centro y el oeste de la capital, así como en sectores de Miranda (Altos Mirandinos, Guarenas, Guatire) y La Guaira, zona devastada por los terremotos.

En cuanto a la región Central, en plataformas digitales como X y Threads, los reportes indican cortes en Carabobo y Aragua.

Occidente y los Andes: Fluctuaciones críticas en Zulia, Falcón, Portuguesa, Trujillo, Mérida y Yaracuy.

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Región Oriental: Fallas de suministro registradas en los estados Anzoátegui y Monagas (Maturín).

Hasta ahora, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no ha emitido un comunicado oficial detallando la causa exacta del problema.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

Mientras que Caracas (la capital) suele mantenerse parcialmente "priorizada", las regiones occidentales, andinas y centrales sufren planes de "administración de carga" extremos.

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