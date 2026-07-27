Atacan con cuchillo a tres mujeres en calles de París: el agresor fue detenido y una de las víctimas se encuentra en estado crítico

Tres mujeres han sido apuñaladas este lunes por la mañana cerca de Porte de Clichy, en París, en un ataque con arma blanca que terminó con la detención de un hombre, según informó el ministro del Interior de Francia.

VEA TAMBIÉN "Jamás podré arrancarme ese olor": conmovedor relato de rescatista que describió las duras escenas que vio tras 18 días en La Guaira o

Las autoridades intervinieron luego de que se presentara la agresión y detuvieron a un hombre presuntamente relacionado con el ataque.

Las tres víctimas fueron atendidas por los servicios de emergencia. Una de ellas permanece en estado crítico debido a la gravedad de las heridas, mientras que las autoridades aún no afirman públicamente de la identidad de las víctimas y tampoco han dado más detalles acerca del estado de salud de las mismas.

El acontecimiento generó un despliegue policial en la zona. Los investigadores comenzaron a reconstruir lo ocurrido y a determinar las circunstancias de como se presentaron las agresiones.

Por el momento, las autoridades no establecen de manera pública un móvil para el ataque. De igual forma, no se ha confirmado que exista una relación entre el detenido y las mujeres agredidas. Lo anterior lleva a que la investigación deberá esclarecer si se trató de un ataque dirigido contra las víctimas o de una agresión aleatoria.

La detención del sospechoso se produjo poco tiempo después de los hechos y permitirá a los investigadores avanzar en los interrogatorios y en la recopilación de pruebas para determinar su responsabilidad y las razones que habrían motivado la agresión.

El suceso se produjo mientras París sigue con una intensa vigilancia de seguridad en sus principales zonas de tránsito y espacios públicos.

Porte de Clichy es un importante punto de conexión de la capital francesa, con estaciones de metro, tren y otros medios de transporte que comunican París con municipios de su periferia.