Así se ve la devastación que dejan los peores incendios forestales en la historia de España

La periodista Alba Sánchez dialogó con el programa Club de Prensa de NTN24 sobre la devastación que dejan a su paso los peores incendios forestales que azotan a España en su historia. Según Sánchez, más de 90 mil personas han sido evacuadas y confinadas por cuenta de la convergencia de los tres incendios en el país. “Esos tres incendios que se habían originado se han unido”, señaló.