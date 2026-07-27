NTN24
Lunes, 27 de julio de 2026
Lunes, 27 de julio de 2026
Incendios forestales
Programa: Club de Prensa

Así se ve la devastación que dejan los peores incendios forestales en la historia de España

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
La periodista Alba Sánchez dialogó con el programa Club de Prensa de NTN24 sobre la devastación que dejan a su paso los peores incendios forestales que azotan a España en su historia. Según Sánchez, más de 90 mil personas han sido evacuadas y confinadas por cuenta de la convergencia de los tres incendios en el país. “Esos tres incendios que se habían originado se han unido”, señaló.

También le puede interesar

Incendios en España - EFE
Incendios forestales

Así se ve la devastación que dejan los peores incendios forestales en la historia de España

Diosdado Cabello - Foto: AFP
Régimen de Venezuela

¿Está perdiendo poder Diosdado Cabello? Cambios en el alto mando militar de Venezuela

El dictador cubano Miguel Diaz-Canel-Foto: EFE
Presión sobre régimen de Cuba

Avión militar de EEUU sobrevoló el sur de Cuba mientras Díaz-Canel acusa a Washington de represión

Nicolás Maduro Guerra - Foto: redes sociales/ Nicolás Maduro - Foto AFP
Nicolás Maduro Guerra

Captan a hijo de Nicolás Maduro bailando igual que su padre lo hacía antes de que EE. UU. lo capturara

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

El indignante llamado a la calma de Diosdado Cabello tras terremotos en Venezuela

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

El propio régimen de Venezuela reveló audios inéditos de Delcy Rodríguez tras los terremotos que exponen la incapacidad de la dictadura ante la tragedia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los venezolanos se sorprenden": economista afirma que no se siente que Delcy Rodríguez sea "maravillosa", como dice Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué buscan la Asamblea de 2015 y el régimen con la instalación de la mesa de diálogo sin Machado?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Previo a su ceremonia de investidura, Keiko Fujimori ha comenzado a designar su gabinete

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así se ve la devastación que dejan los peores incendios forestales en la historia de España

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Protestas en Cuba - Foto EFE
Régimen cubano

Exigen en Cuba libertad de joven condenado a siete años de cárcel por escribir "hasta cuándo" en un muro

Terremoto en La Guaira, Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Miles de desaparecidos y familias sin respuestas: la dura realidad en Venezuela tras un mes de los terremotos

Delcy Rodríguez y CPI | Fotos: EFE
CPI

¿La dictadura venezolana huye de la justicia con su salida de la CPI para proteger a sus represores?

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Me aferré mucho al marco de la puerta": sorprendente testimonio de sobreviviente a terremotos en Venezuela

Equipo forense en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Venezuela - AFP
Venezuela

Terremotos en Venezuela impactan a histórica liga infantil de béisbol: decenas de peloteros resultaron heridos, huérfanos o continúan desaparecidos

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Experto advierte que ascensos militares reflejan dominio de Diosdado Cabello sobre las fuerzas armadas en Venezuela

Los terremotos de Venezuela formaron un volcán de lodo frente a la costa sur de Trinidad y Tobago - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Científicos revelan sorprendentes fenómenos geológicos desencadenados por los terremotos del 24 de junio en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Perkins Rocha | Foto: EFE
Juicio contra Maduro

Maduro sin esposas en su tercera audiencia en Estados Unidos y Perkins Rocha con grilletes en Venezuela

Donald Trump y Gianni Infantino en ceremonia del Mundial de Clubes - Foto EFE
Mundial 2026

"Que pase muy rápido y olvidarme": jugador que disputará la final del Mundial sobre tener que saludar a Trump en caso de que su selección sea campeona

Árbitro Rob Dieperink -Foto:EFE
Fútbol

Luto en el fútbol: fallece a los 28 años el árbitro Rob Dieperink, excluido del Mundial 2026 por problemas judiciales

Selección Colombia | Foto: AFP
Selección Colombia

¿Impactó la eliminación? Así quedó Colombia en el Ranking FIFA tras caer ante Suiza en el Mundial de 2026

Terremoto en Venezuela - AFP
Venezuela

Terremotos en Venezuela impactan a histórica liga infantil de béisbol: decenas de peloteros resultaron heridos, huérfanos o continúan desaparecidos

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Experto advierte que ascensos militares reflejan dominio de Diosdado Cabello sobre las fuerzas armadas en Venezuela

Los terremotos de Venezuela formaron un volcán de lodo frente a la costa sur de Trinidad y Tobago - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Científicos revelan sorprendentes fenómenos geológicos desencadenados por los terremotos del 24 de junio en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre