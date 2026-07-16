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Jueves, 16 de julio de 2026
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España y Argentina se citan con la historia: Esto tiene que saber antes del partido de la gran Final del Mundial 2026

julio 16, 2026
Por: Juan Carlos Senior
Lionel Messi y Lamine Yamal | Foto: EFE
Lionel Messi y Lamine Yamal | Foto: EFE
La selección argentina está a un paso de convertirse en la primera selección en revalidar el título mundial en más de 60 años y por su parte, La Roja intentará obtener su segunda Copa del Mundo en un duelo entre dos equipos que llegan invictos a la final.

España y Argentina se jugarán este domingo la Copa del Mundo 2026 en un duelo que tendrá frente a frente a dos de las mejores selecciones más fuertes del torneo.

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Más allá de ganar el campeonato, los dos llegan con objetivos a conseguir. Los europeos están en la búsqueda de su segundo campeonato, como, asimismo, los sudamericanos buscan defender con éxito el título conquistado en Qatar 2022.

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Para los dirigidos por Scaloni, el reto es mucho mayor. Si Argentina levanta la copa, será la primera selección en ganar dos Mundiales consecutivos desde que Brasil lo hiciera en 1958 y 1962 y por si fuese poco, se pondría una cuarta estrella en su camiseta y concluiría una de las etapas más exitosas de su historia bajo la dirección de Lionel Scaloni.

El recorrido de la Albiceleste hasta la final, aunque parecía mucho más sencillo de lo que se veía, no fue así, sino todo lo contrario. Luego de dominar la fase de grupos con victorias sobre Argelia, Austria y Jordania, el equipo pasó por muchos dolores de cabeza en las rondas eliminatorias.

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Necesitó tiempo extra para eliminar a Cabo Verde y Suiza, además de protagonizar una espectacular remontada ante Egipto luego de estar dos goles abajo y volvió a darle la vuelta al marcador frente a Inglaterra en semifinales.

En todos estos partidos apareció la figura de Lionel Messi, decisivo con goles, asistencias y liderazgo a sus 39 años. España fue creciendo con el paso del campeonato.

Luego de un sorpresivo empate sin goles ante Cabo Verde por la primera fecha del campeonato, consiguió victorias consecutivas frente a Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia para llegar invicta a la final y no solo eso, La Roja solo ha recibido un gol en siete partidos, tanto que recibió cuando jugó contra la selección de Bélgica.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente resalta por su solidez defensiva y un juego colectivo que está teniendo como principales figuras a Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, Fabián Ruiz y la joven estrella y 10 del FC Barcelona, Lamine Yamal.

El historial entre las dos selecciones deja ver una rivalidad muy equilibrada. España y Argentina se han cruzado en 14 ocasiones, con seis victorias para cada una y dos empates. Su único duelo mundialista fue en Inglaterra 1966, cuando la selección albiceleste ganó 2 a 1 en la fase de grupos.

Desde entonces solo se han enfrentado en amistosos, con victorias importantes para cada una, 6-1 de España en 2018 y 4-1 para Argentina en 2010.

La final tendrá dos estilos distintos, pero igualmente efectivos. España tratará de imponer su control del balón y su juego colectivo y, por su parte, Argentina irá con su experiencia, capacidad para competir bajo presión y el talento de Messi, quien buscará cerrar otro capítulo memorable en su espectacular carrera.

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