Colombia versus Venezuela: horario, alineaciones, dónde ver el partido y cómo llegan las selecciones

Tanto la Selección de Colombia como la de Venezuela se mantienen concentradas en la ciudad de Barranquilla para debutar en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Desde el vértice nororiental del departamento colombiano del Atlántico, el entrenador de la escuadra ‘cafetera’, Néstor Lorenzo, afirmó en rueda de prensa: “El techo de este equipo seguramente estará más adelante cuando se amalgaman un montón de cosas”.

“Esperamos que muchos de los que están vuelvan a su mejor nivel, así que sueño con un gran equipo”, consideró el estratega.

Por su parte, el técnico de ‘La Vinotinto’, Fernando Batista, aseveró que el equipo venezolano debe salir a competir de ‘tú a tú’ ante la ‘tricolor’.

“Llegamos con muchas expectativas, con muchas ganas. Las cosas están bien en todo sentido. Usualmente no pienso venir a no perder, porque cuando uno va a un partido a no perder, termina perdiendo”.

“Respeto a todas las selecciones, pero miedo no le tengo a ninguna”, concluyó el timonel argentino apodado cariñosamente como ‘Bocha’.

Ambos entrenadores se encuentran ultimando algunos detalles para afrontar el estreno por las Eliminatorias mundialistas.

A continuación, NTN24 le ofrece un recuento del horario, las alineaciones, dónde ver el partido y cómo llegan ambas selecciones a la cita deportiva.

1 -Horario:

Colombia se enfrenta a Venezuela a las 06:00 p.m. (huso horario: Colombia, Ecuador, Perú), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

2 - Posibles alineaciones:

-Colombia-

Camilo Vargas (arquero)

Daniel Muñoz (defensa)

Carlos Cuesta (defensa)

Jhon Lucumí (defensa)

Deiver Machado (defensa)

Jéfferson Lerma (volante)

Juan Guillermo Cuadrado (volante)

James Rodríguez (volante)

Jhon Arias (volante)

Luis Díaz (delantero)

Rafael Santos Borré (delantero)

-Venezuela-

Rafael Romo (portero)

Yordan Osorio (defensa)

Jhon Chancellor (defensa)

Jon Aramburu (defensa)

Luis Mago (defensa)

Tomás Rincón (mediocampista)

Junior Moreno (mediocampista)

Jefferson Savarino (mediocampista)

Darwin Machís (delantero)

Josef Martínez (delantero)

Salomón Rondón (delantero)

3 - Dónde ver el partido:

Los derechos de transmisión del partido lo tienen varios canales de difusión abierta nacional en Colombia, entre ellos RCN TV, que, horas antes del partido le llevan la cobertura del trámite entre ‘cafeteros’ y ‘vinotintos’.

4 - Cómo llegan:

Luego de quedar fuera del Mundial Qatar 2022, la Selección de Colombia inició un nuevo proceso con el DT argentino Néstor Lorenzo; entrenador que hasta el momento está invicto al frente del combinado que viste de amarillo, azul y rojo.

Según datos registrados por la FIFA, hasta el 3 de julio de 2021 (último partido jugado contra la Selección de Uruguay), Colombia ha disputado 604 partidos oficiales con equipos de todo el mundo. Ha ganado 241, empatado 167 y perdido 198.

En tanto, Venezuela que ha tenido luces y sombras en cuanto a su filosofía futbolera a lo largo de la historia, en los últimos partidos de preparación parece acoplarse a las indicaciones de ‘Bocha’ Batista.

Hasta el 21 de agosto de 2023 ha disputado un total de 435 partidos oficiales de los que ha ganado 110, empatado 97 y perdido 228.

Todo está listo para el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

En este torneo internacional participan las selecciones nacionales masculinas miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Las diez selecciones vivirán unas clasificatorias especiales, siete de ellas con el chance de sumar en las 18 jornadas para meterse a la Copa del Mundo de Norteamérica.

Para el próximo mundial se clasifican seis selecciones de forma directa, mientras el que termine séptimo disputará el repechaje.

Anteriormente, desde las Eliminatorias a Francia 98, avanzaban cuatro de forma directa al Mundial y el quinto lugar se jugaba la repesca. Esto significa que, frente a la Copa del Mundo de Norteamérica existen más opciones de clasificar.