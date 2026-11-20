La Fórmula 1 y Nike formalizaron este viernes un acuerdo de colaboración a largo plazo mediante el cual la marca norteamericana actuará como socio oficial y proveedor de indumentaria y uniformes para el personal de la competición en los eventos mundiales a partir de la temporada de carreras de 2027.

VEA TAMBIÉN La Formula 1 tiene nuevo campeón Mundial de Constructores tras el triunfo de Lando Norris en Brasil o

De acuerdo con los comunicados emitidos por ambas organizaciones, el convenio abarca el desarrollo de productos, innovación, diseño y experiencias durante los fines de semana de carrera, dentro de “una colaboración a largo plazo que une a dos de las marcas más influyentes del mundo en la confluencia del deporte, la velocidad y la cultura”.

La alianza también contempla ampliar la participación de los seguidores tanto dentro como fuera de los trazados mediante actividades dedicadas y el lanzamiento de una primera colección cápsula limitada Nike x Las Vegas Grand Prix en el Gran Premio de Las Vegas el 20 de noviembre, antes del despliegue general de indumentaria deportiva para aficionados el próximo año.

Nike trabajará junto con la F1 Academy con el propósito de impulsar el automovilismo femenino y crear productos de alto rendimiento a partir de sus opiniones, la innovación, el diseño y la tecnología, con respaldo directo a las nuevas generaciones de pilotos.

“La Fórmula 1 y Nike son dos de las marcas más emblemáticas del mundo, unidas por una búsqueda incansable de lo que está por venir. Juntos, tenemos una oportunidad increíble para aportar nueva energía a este deporte, apoyar a sus deportistas e inspirar a los fans de todo el mundo”, afirmaron los portavoces de las dos organizaciones.

VEA TAMBIÉN Campeón de Fórmula 1 correrá el Dakar 2027 con Aston Martin o

Este acuerdo marca una apuesta relevante de Nike por ampliar su presencia en el automovilismo, una disciplina con creciente popularidad global y una comunidad de seguidores en expansión continua, en especial entre audiencias jóvenes y mercados emergentes.