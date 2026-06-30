Continúa la disputa: Mbappé a un tanto de alcanzar a Messi en la carrera por ser el máximo goleador de los mundiales tras marcar doblete en el triunfo de Francia ante Suecia

El artillero francés Kylian Mbappé brindó este martes un show completo en el triunfo del conjunto galo ante Suecia en los dieciseisavos tras anotar dos tantos que hacen que se mantenga viva su competencia con el argentino Lionel Messi para convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales.

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Sin titubear y con derroche de talento, el atacante del Real Madrid dio el primer aviso de lo que sería una noche goleadora tras anotar el primer tanto del encuentro, pero que luego fue anulado por fuera de lugar.

Sin embargo, 'Kiki' estaba hambriento de gol y antes de que se cerrara el primer tiempo, en el 45', abrió oficialmente el marcador para Francia tras superar a la defensa sueca con una gambeta, y luego con un derechazo, enviara el balón al fondo de la red rival.

La alegría de derrumbar el muro sueco se transformó en un emotivo abrazo colectivo de los jugadores con Deschamps.

Sonriente, el entrenador se rindió ante sus futbolistas, que le demostraron de esa forma su solidaridad ante la muerte de su madre la semana pasada

El segundo de la noche para los franceses llegó de la mano de Bradley Barcola y un espectacular pase de Michael Olise en el minuto 53.

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Para cerrar con broche de oro un partido totalmente superior por parte de los franceses llegó el de siempre, Mbappé, quien estaba imparable y su segundo tanto apareció en el minuto 74 tras un pase del Michael Olise.

El jugador del Bayern Múnich le puso el balón en el área de juego y Mbappé empujó el balón hasta el fondo de la malla de Suecia.

Luego de ser fundamental para el equipo, 'Kiki' fue sustituido por Jean-Philippe Mateta saliendo entre aplausos y ovaciones del campo de juego para dirigirse a la banca, desde donde terminó de disfrutar el triunfo de su selección.

Con este doblete, el atacante francés logró pasar al legendario artillero alemán Miroslav Klose y ahora acecha cada vez más a su excompañero del PSG, Lionel Messi.

En total necesita anotar dos goles para hacer historia. Con un gol alcanza a la 'Pulga' y para convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales a Mbappé le hace falta anotar otro tanto.

Kylian Mbappé acumula en todas sus participaciones en mundiales un total de 18 goles, tan solo uno por debajo de Messi que tiene 19 en total. Luego están el alemán Miroslav Klose con 16 goles y el mítico Ronaldo Nazario con 15 goles.

Ahora Francia se prepara para enfrentarse a Paraguay, conjunto que recientemente eliminó a Alemania desde el punto penal.