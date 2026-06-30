NTN24
Martes, 30 de junio de 2026
Martes, 30 de junio de 2026
Kylian Mbappé

Continúa la disputa: Mbappé a un tanto de alcanzar a Messi en la carrera por ser el máximo goleador de los mundiales tras marcar doblete en el triunfo de Francia ante Suecia

junio 30, 2026
Por: Diana Pérez
Kylian Mbappé | Foto: EFE
Kylian Mbappé | Foto: EFE
Ahora Francia se prepara para enfrentarse a Paraguay, conjunto que recientemente eliminó a Alemania desde el punto penal.

El artillero francés Kylian Mbappé brindó este martes un show completo en el triunfo del conjunto galo ante Suecia en los dieciseisavos tras anotar dos tantos que hacen que se mantenga viva su competencia con el argentino Lionel Messi para convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales.

TE PUEDE INTERESAR:

Sin titubear y con derroche de talento, el atacante del Real Madrid dio el primer aviso de lo que sería una noche goleadora tras anotar el primer tanto del encuentro, pero que luego fue anulado por fuera de lugar.

Sin embargo, 'Kiki' estaba hambriento de gol y antes de que se cerrara el primer tiempo, en el 45', abrió oficialmente el marcador para Francia tras superar a la defensa sueca con una gambeta, y luego con un derechazo, enviara el balón al fondo de la red rival.

La alegría de derrumbar el muro sueco se transformó en un emotivo abrazo colectivo de los jugadores con Deschamps.

Sonriente, el entrenador se rindió ante sus futbolistas, que le demostraron de esa forma su solidaridad ante la muerte de su madre la semana pasada

El segundo de la noche para los franceses llegó de la mano de Bradley Barcola y un espectacular pase de Michael Olise en el minuto 53.

o

Para cerrar con broche de oro un partido totalmente superior por parte de los franceses llegó el de siempre, Mbappé, quien estaba imparable y su segundo tanto apareció en el minuto 74 tras un pase del Michael Olise.

El jugador del Bayern Múnich le puso el balón en el área de juego y Mbappé empujó el balón hasta el fondo de la malla de Suecia.

Luego de ser fundamental para el equipo, 'Kiki' fue sustituido por Jean-Philippe Mateta saliendo entre aplausos y ovaciones del campo de juego para dirigirse a la banca, desde donde terminó de disfrutar el triunfo de su selección.

Con este doblete, el atacante francés logró pasar al legendario artillero alemán Miroslav Klose y ahora acecha cada vez más a su excompañero del PSG, Lionel Messi.

En total necesita anotar dos goles para hacer historia. Con un gol alcanza a la 'Pulga' y para convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales a Mbappé le hace falta anotar otro tanto.

Kylian Mbappé acumula en todas sus participaciones en mundiales un total de 18 goles, tan solo uno por debajo de Messi que tiene 19 en total. Luego están el alemán Miroslav Klose con 16 goles y el mítico Ronaldo Nazario con 15 goles.

Ahora Francia se prepara para enfrentarse a Paraguay, conjunto que recientemente eliminó a Alemania desde el punto penal.

Temas relacionados:

Kylian Mbappé

Messi

Goleadores

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian que "exguerrilleros sin cumplir los requisitos" van a ocupar cargos en la UNP con decreto del Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"María Corina representa la moral y ese es el gran miedo de Delcy y de Trump": Antonio de la Cruz sobre el posible retorno de la Premio Nobel de Paz a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Venezolano es rescatado tras cinco días bajo los escombros: "Fui la única persona con vida en ese edificio"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Había filas de carros muy largas": senadora republicana lidera en Miami multitudinaria jornada de ayuda para venezolanos afectados por el terremoto

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, Delcy Rodríguez y Donald Trump | Foto: EFE
María Corina Machado

"María Corina representa la moral y ese es el gran miedo de Delcy y de Trump": Antonio de la Cruz sobre el posible retorno de la Premio Nobel de Paz a Venezuela

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Lo que se observa en imágenes es solo una parte de la magnitud de esta tragedia": UNICEF Venezuela

Merce Villegas en On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

La historia de vida de Merce Villegas, marcada por la fe, la espiritualidad y la transformación

Ashley Moody, senadora republicana (EFE)
Terremoto

"Había filas de carros muy largas": senadora republicana lidera en Miami multitudinaria jornada de ayuda para venezolanos afectados por el terremoto

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Está temblando, si quieres te vas": el conmovedor diálogo entre un rescatista y un hombre atrapado bajo los escombros en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
La suerte de Neymar vuelve a poner en alerta a Brasil ¿Qué se sabe de su lesión?
Neymar

Fin de los rumores: Neymar se pierde el debut con Brasil en el Mundial y están a la espera de que pueda volver a entrenamientos

Selección Colombia | Foto: EFE
Selección Colombia

La selección Colombia recibió serenata en México en medio de su preparación para su debut en el Mundial de 2026

Cristiano Ronaldo | Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

Con un Cristiano Ronaldo sin brillo, Portugal empata ante República del Congo en su debut en el Mundial de 2026

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Péntagono

El Pentágono fue evacuado tras incidente con materiales peligrosos: se llevan a cabo protocolos de protección

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú - Foto: EFE
Elecciones en Perú

"Solamente unos 10 mil votos le darán la victoria a un candidato sobre otro": Keiko Fujimori recorta distancia en conteo reñido de sufragios en Perú

Rescatistas en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Milagro en medio de la tragedia: niño de 12 años fue rescatado tras 122 horas bajo los escombros que dejaron los devastadores terremotos en Venezuela

Movimientos en El Helicoide: denuncian que el régimen traslada presos tras palabras de Marco Rubio
Presos políticos

Movimientos en El Helicoide: denuncian que el régimen traslada presos tras palabras de Marco Rubio

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"La estamos dirigiendo; Venezuela es un país feliz": Donald Trump volvió a destacar la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Delcy Rodríguez

Antártida - Foto Canva
Antártida

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

La suerte de Neymar vuelve a poner en alerta a Brasil ¿Qué se sabe de su lesión?
Neymar

Fin de los rumores: Neymar se pierde el debut con Brasil en el Mundial y están a la espera de que pueda volver a entrenamientos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre