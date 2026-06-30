Promesa espacial: el regalo que la NASA le haría a la selección de Estados Unidos si llega a ganar el Mundial de 2026

Este martes, el director de la NASA intentó motivar a los jugadores de la selección de Estados Unidos en el Mundial de este año, prometiendo enviar un balón de fútbol a la Luna si ganan.

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"Ese es el reto, ¿de acuerdo? Así que, selección enorteamericana, ¡a por todas!", dijo Jared Isaacman, director de la NASA, durante un evento donde se detallaron los planes de la agencia espacial estadounidense para establecer una base en la Luna.

La NASA ya envió un balón de la FIFA a la Estación Espacial Internacional, ya que Estados Unidos coorganiza el Mundial de 2026 con México y Canadá.

Pero si los estadounidenses triunfan, Isaacman prometió enviar un balón de fútbol más lejos que nunca.

Recordó que en 1971 el astronauta Alan Shepard jugó al golf en la Luna, tras haber guardado un palo y un par de pelotas.

"Vamos a superar a Alan Shepard", prometió Isaacman. "Vamos a llevar el balón de fútbol hasta allí". "Así que, un poco de motivación para Estados Unidos en este asunto".

Si el balón emprendiera un viaje lunar, sería transportado en una carga útil que incluiría instrumentos científicos, como parte de los planes de Estados Unidos para construir una base lunar en los próximos años.

"Si Estados Unidos gana la Copa del Mundo, sin duda encontraremos espacio", afirmó Carlos García-Galán, director del programa de la NASA para la base lunar.

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Comentó con ironía las dificultades que podrían enfrentar los jugadores antes de lograr tal hazaña, pero aseguró que el balón era lo suficientemente ligero como para realizar el viaje.

"Todo depende de la selección masculina de Estados Unidos, así que les deseo mucha suerte", concluyó García-Galán.