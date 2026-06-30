NTN24
Martes, 30 de junio de 2026
Martes, 30 de junio de 2026
Nasa

Promesa espacial: el regalo que la NASA le haría a la selección de Estados Unidos si llega a ganar el Mundial de 2026

junio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
NASA | Foto EFE
NASA | Foto EFE
Jared Isaacman, director de la NASA, dejó impactante propuesta a la Selección de Estados Unidos en medio del Mundial.

Este martes, el director de la NASA intentó motivar a los jugadores de la selección de Estados Unidos en el Mundial de este año, prometiendo enviar un balón de fútbol a la Luna si ganan.

TE PUEDE INTERESAR:

"Ese es el reto, ¿de acuerdo? Así que, selección enorteamericana, ¡a por todas!", dijo Jared Isaacman, director de la NASA, durante un evento donde se detallaron los planes de la agencia espacial estadounidense para establecer una base en la Luna.

La NASA ya envió un balón de la FIFA a la Estación Espacial Internacional, ya que Estados Unidos coorganiza el Mundial de 2026 con México y Canadá.

Pero si los estadounidenses triunfan, Isaacman prometió enviar un balón de fútbol más lejos que nunca.

Recordó que en 1971 el astronauta Alan Shepard jugó al golf en la Luna, tras haber guardado un palo y un par de pelotas.

"Vamos a superar a Alan Shepard", prometió Isaacman. "Vamos a llevar el balón de fútbol hasta allí". "Así que, un poco de motivación para Estados Unidos en este asunto".

Si el balón emprendiera un viaje lunar, sería transportado en una carga útil que incluiría instrumentos científicos, como parte de los planes de Estados Unidos para construir una base lunar en los próximos años.

"Si Estados Unidos gana la Copa del Mundo, sin duda encontraremos espacio", afirmó Carlos García-Galán, director del programa de la NASA para la base lunar.

o

Comentó con ironía las dificultades que podrían enfrentar los jugadores antes de lograr tal hazaña, pero aseguró que el balón era lo suficientemente ligero como para realizar el viaje.

"Todo depende de la selección masculina de Estados Unidos, así que les deseo mucha suerte", concluyó García-Galán.

Temas relacionados:

Nasa

Mundial 2026

Competencia

Ganador

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Dónde están las milicias antes listas para reprimir ahora que Venezuela las necesita para rescates?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La ausencia del Estado costó vidas": Alejandro Hernández sobre la tragedia, desidia y politización en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Venezolano es rescatado tras cinco días bajo los escombros: "Fui la única persona con vida en ese edificio"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Había filas de carros muy largas": senadora republicana lidera en Miami multitudinaria jornada de ayuda para venezolanos afectados por el terremoto

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Foto: evacuación terremoto en Venezuela
Terremoto en Venezuela

"Había muchas personas heridas": joven que captó con su celular la trágica evacuación tras los devastadores terremotos en Venezuela

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

Equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes bajo escombros de edificios colapsados en Venezuela - EFE
Venezuela

Tres edificios colapsaron tras los terremotos que azotaron Venezuela: equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes

Colapso de edificaciones en Venezuela tras terremotos - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

“La cantidad de estructuras colapsadas sobrepasa la capacidad de respuesta”: especialista en operaciones de socorro tras la tragedia en Venezuela

Entrada del centro penitenciario Rodeo I - EFE
Venezuela

La angustia que vivieron los presos políticos durante el terremoto en Venezuela: "No podían informar a sus familias sobre su estado"

Más de Deportes

Ver más
Ecuador ante Costa de Marfil en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Jugador titular de selección que ya debutó en el Mundial afronta investigación por presunto amaño de partidos en Francia

Selección de Inglaterra entrenando / FOTO: EFE
Mundial 2026

Robaron a la selección de Inglaterra en Estados Unidos a tan solo días de su debut en el Mundial

Presidentes Gianni Infantino (FIFA) y Alejandro Domínguez (Conmebol) felicitan a Colombia - Fotos: EFE
Selección Colombia

El mensaje de felicitaciones del presidente de la FIFA y de la Conmebol a la selección Colombia tras su triunfo ante Uzbekistán

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Ecuador ante Costa de Marfil en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Jugador titular de selección que ya debutó en el Mundial afronta investigación por presunto amaño de partidos en Francia

Selección de Inglaterra entrenando / FOTO: EFE
Mundial 2026

Robaron a la selección de Inglaterra en Estados Unidos a tan solo días de su debut en el Mundial

La Era de Hielo 6 | Foto: AFP
Cine

Disney lanza el primer adelanto de cinta 'La Era de Hielo 6: mundo de lava' trayendo de regreso al elenco original de la franquicia animada luego de diez años

Presidentes Gianni Infantino (FIFA) y Alejandro Domínguez (Conmebol) felicitan a Colombia - Fotos: EFE
Selección Colombia

El mensaje de felicitaciones del presidente de la FIFA y de la Conmebol a la selección Colombia tras su triunfo ante Uzbekistán

Astronauta | Foto NASA
Nasa

¿Cómo respiran los astronautas en el espacio? La emergencia que encendió las alarmas en la EEI

Rosario Murillo y Daniel Ortega - AFP
Crisis en Nicaragua

"Están nuevamente institucionalizando la represión": Estados Unidos sobre reforma del régimen de Nicaragua que afecta información de las tarjetas de crédito y débito

Shakira, cantante y compositora colombiana junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Mundial 2026

Arranca el Mundial 2026: estos son los artistas colombianos y venezolanos que harán parte de la ceremonia de inauguración este jueves en México

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre