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Jueves, 23 de julio de 2026
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Migrantes

Tres migrantes mueren tras naufragio de una embarcación que iba de Trinidad y Tobago a Venezuela

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia: EFE
Foto de referencia: EFE
Algunos de los sobrevivientes lograron regresar a la embarcación averiada, que posteriormente fue remolcada hacia Venezuela, de acuerdo con testimonios.

Al menos tres personas perdieron la vida por ahogamiento luego de que una embarcación con alrededor de 30 migrantes naufragara cuando se dirigía desde Trinidad y Tobago hacia Venezuela.

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El accidente ocurrió cuando la lancha impactó contra una roca al acercarse a la playa Los Iros, en el suroeste de Trinidad.

La colisión provocó que la embarcación se volcara y que sus ocupantes cayeran al mar.

Según las investigaciones preliminares de las autoridades trinitenses, la embarcación transportaba pasajeros, incluidos varios niños, además de carga.

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Había zarpado desde la localidad de Erin y sufrió el accidente poco después de la 1:00 de la tarde del 22 de julio.

Tras el siniestro, equipos de la Policía, la Guardia Costera y la Unidad de Apoyo Aéreo desplegaron un operativo de búsqueda y rescate.

Algunos de los sobrevivientes lograron regresar a la embarcación averiada, que posteriormente fue remolcada hacia Venezuela, de acuerdo con testimonios.

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Los naufragios en la ruta entre Venezuela y Trinidad y Tobago son recurrentes y se producen de manera periódica.

La acumulación de tragedias a lo largo de los años refleja una crisis constante de movilidad irregular impulsada por la migración.

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