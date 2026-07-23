Tres migrantes mueren tras naufragio de una embarcación que iba de Trinidad y Tobago a Venezuela

Al menos tres personas perdieron la vida por ahogamiento luego de que una embarcación con alrededor de 30 migrantes naufragara cuando se dirigía desde Trinidad y Tobago hacia Venezuela.

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El accidente ocurrió cuando la lancha impactó contra una roca al acercarse a la playa Los Iros, en el suroeste de Trinidad.

La colisión provocó que la embarcación se volcara y que sus ocupantes cayeran al mar.

Según las investigaciones preliminares de las autoridades trinitenses, la embarcación transportaba pasajeros, incluidos varios niños, además de carga.

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Había zarpado desde la localidad de Erin y sufrió el accidente poco después de la 1:00 de la tarde del 22 de julio.

Tras el siniestro, equipos de la Policía, la Guardia Costera y la Unidad de Apoyo Aéreo desplegaron un operativo de búsqueda y rescate.

Algunos de los sobrevivientes lograron regresar a la embarcación averiada, que posteriormente fue remolcada hacia Venezuela, de acuerdo con testimonios.

Los naufragios en la ruta entre Venezuela y Trinidad y Tobago son recurrentes y se producen de manera periódica.

La acumulación de tragedias a lo largo de los años refleja una crisis constante de movilidad irregular impulsada por la migración.