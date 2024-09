Críticas a Piqué por quejarse de la rutina y sus “sacrificios” cuando era futbolista: “ir cada día a las diez de la mañana a entrenar es un coñazo”

El exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué se encuentra en el ojo del huracán debido a unas recientes declaraciones que hizo sobre los “sacrificios” que tenía que hacer cuando era futbolista profesional.

Durante una entrevista con el streamer Ibai Llanos, el exesposo de la cantante colombiana Shakira, conversó la incomodidad que tiene con la “estricta” rutina diaria que tiene que seguir un futbolista, asegurando que es un “coñazo”.

El exdefensa del Barcelona comentó durante su diálogo con Ibai que en sus años como deportista le pesó la rutina diaria, sobre todo el tener que “levantarse temprano” para ir a entrenar cada día, algo que después de un tiempo lo aburrió.

“Hay veces que no me apetece, esto es un drama, ahora tengo que ponerme a jugar al fútbol por la mañana. No mola”, inició diciendo Piqué.

El empresario, de 37 años, continuó su diálogo diciendo: “Pero pensar que ir cada día a las nueve de la mañana, a las diez de la mañana, vestirte en corto, ensayar la táctica, hacer jugadas de estrategia, es un coñazo, entre tú y yo”.

“Que sí, que mola mucho ser futbolista, pero que no es tan apetecible y que no todos los días nos apetece jugar al fútbol cuando llevas 20 años jugando al fútbol”, puntualizó.

De inmediato, sus palabras empezaron a hacer eco en las diferentes redes sociales, en donde los internautas lo han criticado duramente diciendo que “vive en una burbuja” y que está hablando desde su privilegio.

Mientras que otros usuarios alegan que eso que plasma es desconocer la realidad que muchos trabajadores viven a diario alrededor del mundo.

“Qué distorsionada tienen la realidad”, “Levantarte a las 6 de la mañana durante 40 años para trabajar por el salario mínimo no es tan duro si lo comparamos con levantarte a las 9 o 10”, “Imagínate la gente que trabaja por sueldo mínimo”, “Que fea la vida del millonario futbolista” y “Es imposible que un ser humano sea tan retrasado”, son algunos de los comentarios.