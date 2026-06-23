Director técnico de selección favorita en el Mundial se perderá el último partido de la fase de grupos para asistir al funeral de su mamá

Un entrenador de una selección que está disputando actualmente la Copa Mundial de la FIFA 2026 deberá viajar a su país para el funeral de su mamá, por lo que se pierde la última jornada de la fase de grupos antes de que empiecen los dieciseisavos del torneo.

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La actual edición, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, se jugará por primera vez desde dieciseisavos de final y no desde octavos, como había sido costumbre.

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Esta modificación en el desarrollo de la competencia se dio debido a la cantidad de equipos que están participando, 48 en lugar de 32, en un hecho histórico para las Copas del Mundo de la FIFA.

Antes de esa nueva instancia del torneo, un seleccionador deberá volver a su país y se perderá el último encuentro de esta primera ronda, que ya logró superar al asegurarse un cupo para la próxima.

El director técnico que se perderá ese último partido es Didier Deschamps, quien regresará a Francia para asistir al funeral de su madre y no dirigirá el último partido del equipo en el Grupo I del Mundial frente a Noruega, según informó el martes la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

"Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos previos al partido entre Noruega y Francia. Tampoco estará en el banquillo durante el último partido del Grupo I, que se disputará el viernes", declaró la FFF en un comunicado.

Francia, cabe resaltar, logró clasificarse a los dieciseisavos de final de manera temprana tras haber conseguido ganar los dos primeros partidos de la fase de grupos.

"El seleccionador nacional se ha enterado esta mañana del fallecimiento de su madre y regresará a Francia para asistir a su funeral. De acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, que se encuentra actualmente en la concentración de la selección francesa", dijo la Federación.

Didier Deschamps - Foto AFP

Según la máxima entidad del fútbol en Francia, "Deschamps ha confiado al segundo entrenador, Guy Stephan, la responsabilidad de dirigir al equipo hasta su regreso".

Es importante mencionar que un empate de Francia contra Noruega les asegura el primer puesto en la fase de grupos.

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El duelo, además, atraerá la atención global por el encuentro entre dos de los actuales goleadores del torneo, Erling Haaland y Kyllian Mbappé.