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Dos años del 28J, el robo de Maduro a la democracia venezolana: "arrasamos con la tiranía chavista"

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Este martes se cumplen dos años de las históricas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, unos comicios que ganó por mayoría Edmundo González Urrutia con el apoyo de la líder democrática María Corina Machado, pero que el régimen chavista atribuyó al hoy capturado Nicolás Maduro en medio de las constantes denuncias de fraude. En entrevista con NTN24, el abogado venezolano Perkins Rocha, asesor legal de la campaña de González y Machado, se refirió al aniversario de los comicios y a la situación del país tras el arresto de Maduro en enero, así como al interinato de Delcy Rodríguez que lleva las riendas de la dictadura desde el derrocamiento de su jefe.

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