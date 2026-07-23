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Jueves, 23 de julio de 2026
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Ejército de Colombia

Combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de las FARC dejaron siete militares heridos y dos disidentes muertos en El Tambo, Cauca

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Asimismo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció públicamente a un hombre grabado en video mientras disparaba, confirmando que las autoridades trabajan para identificarlo.

Siete militares lesionados y dos presuntos integrantes de las disidencias de las FARC muertos es el balance preliminar de los enfrentamientos registrados este jueves 23 de julio en la vereda Juntas, corregimiento de Huisitó, en la zona rural de El Tambo, Cauca.

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Entre los uniformados afectados, un soldado sufrió heridas por impacto de bala y fue evacuado de urgencia para recibir atención médica, mientras que los otros seis militares presentaron lesiones causadas por esquirlas.

Según un comunicado, el Ejército Nacional aseguró que las tropas de Despliegue Rápido N.° 4 se encontraban en combate en la vereda Juntas, del corregimiento de Huisitó, en el municipio de El Tambo, Cauca.

"Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, de @Ejercito_Div3, sostienen combates contra integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Carlos Patiño en la vereda Juntas, corregimiento Huisitó, municipio de El Tambo, #Cauca", se lee en el comunicado.

Asimismo, según lo reportado, los integrantes de la estructura armada ilegal estarían vestidos de civil y disparando desde viviendas y otros bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

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Frente a la gravedad de los hechos, Luis Fernando Vergara, personero de El Tambo, advirtió sobre el miedo con el que vive la población debido a la grave situación de inseguridad.

“La comunidad está muy preocupada y, a través de redes sociales, ha hecho varios pronunciamientos solicitando que se les mantenga al margen de cualquier confrontación. Siempre debe prevalecer el principio de distinción y la protección de la población civil. Además, estamos convocando un Comité Territorial de Justicia Transicional con las diferentes autoridades y entidades, entre ellas el Ejército Nacional”, aseguró.

Finalmente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció públicamente a un hombre grabado en video mientras disparaba en la zona rural de Huisitó, confirmando que las autoridades trabajan para identificarlo y llevarlo ante la justicia.

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