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Lunes, 22 de junio de 2026
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Erling Haaland

Así fueron los dos goles con los que Haaland clasificó a Noruega a dieciseisavos del Mundial: persigue a Messi e igualó a Mbappé en la tabla de goleadores

junio 22, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Erling Haaland - Foto EFE
Erling Haaland - Foto EFE
Haaland lleva 24 goles en una racha de 12 partidos consecutivos marcando con Noruega.

El segundo partido consecutivo en el que Erling Haaland marcó dos goles llevó a Noruega a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una victoria de 3 a 2 contra Senegal en East Rutherford, Nueva Jersey, el lunes.

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Noruega y Francia suman seis puntos cada una en dos partidos antes de su último encuentro del Grupo I el viernes en Foxborough, Massachusetts.

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Francia lidera por diferencia de goles (más 5 a más 4), lo que significa que necesita solamente un empate para hacerse con el primer puesto del grupo.

Por su parte, Senegal está al borde de la eliminación antes de su partido el viernes en Toronto contra Irak, que necesita ganar por un mínimo de tres goles para clasificar.

Luego de que el suplente de Noruega Marcus Holmgren Pedersen abriera el marcador al minuto 43, Haaland amplió la diferencia en un contrataque que terminó con el balón en el fondo de la red tras un fuerte impacto de 'El Androide'.

Haaland, que marcó dos goles en su debut en el Mundial contra Irak en el partido inaugural, puso el 2-0 cuando Martin Odegaard le pasó el balón entre dos defensores y Haaland, a pesar de resbalar, disparó a puerta.

Luego del 2 a 0 de Noruega, el senegalés Ismaila Sarr recortó distancias en el minuto 53 antes de que Haaland volviera a poner el marcador a dos goles en el minuto 58.

El delantero del Manchester City recibió el balón a la altura de la cadera y aun así logró rematar de primera con la derecha sin dejarlo caer para colgar al arquero. La pelota entró con suspenso después de rebotar en el horizontal.

Sarr provocó un final de partido lleno de tensión al marcar en el tercer minuto del tiempo añadido de la segunda parte con un disparo desde el centro del área, lo que puso el marcador 3 a 2.

Haaland, cabe resaltar, lleva 24 goles en una racha de 12 partidos consecutivos marcando con Noruega en partidos oficiales y 59 goles en 52 partidos internacionales en total.

El anotar doblete en los dos primeros partidos con su selección le significó el segundo lugar en la tabla de goleadores, que lidera Lionel Messi con cinco anotaciones, tres en el debut contra Argelia y dos que le marcó el lunes a Austria.

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Mbappé, al igual que Haaland, (quienes se medirán en la última fecha) repitió el lunes contra Irak un doblete que también consiguió en el primer partido contra Senegal, por lo que ambos comparten la segunda posición en el listado individual.

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