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Viernes, 17 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Relato de hombre que cumple 15 días buscando a siete familiares entre los escombros en Venezuela

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
A 23 días del doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio, la crisis humanitaria se profundiza mientras persisten las denuncias por la incapacidad del régimen chavista para enfrentar el desastre natural, así como por el ocultamiento de información oficial sobre las víctimas. Luis Torres, uno de los afectados, representa el drama de miles de venezolanos, pues lleva 15 días removiendo restos de concreto y metal con la esperanza de encontrar los cuerpos de siete de sus familiares que quedaron sepultados tras el desastre.

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