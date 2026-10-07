Disney+ y la NFL rompen el mercado televisivo y transmitirán en directo el Super Bowl 2027 a más de 130 países

La industria del entretenimiento y el deporte global sacudieron el mercado tras oficializar una alianza sin precedentes.

El conglomerado Disney+ y la cadena deportiva ESPN firmaron un acuerdo estratégico con la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) para garantizar la retransmisión en directo de la edición LXI del Super Bowl, programada para el próximo 14 de febrero de 2027 en el imponente SoFi Stadium de Inglewood, California.

La cobertura multiplataforma llegará a más de 55 mercados internacionales, incluyendo diversos territorios de Latinoamérica como Brasil y el Caribe, lo que integrará la señal digital de streaming con las transmisiones tradicionales de televisión lineal de ESPN y ABC en más de 130 países.

Este despliegue consolida la expansión masiva del evento televisivo de pago único más sintonizado de Estados Unidos, para transformarlo en un fenómeno intercontinental de masas.

“Llevar la gran final del fútbol americano a millones de pantallas en todo el planeta a través de Disney+ redefine el alcance del entretenimiento deportivo moderno. Este acuerdo demuestra la capacidad de adaptación de las grandes marcas para conectar audiencias globales con espectáculos de máxima exigencia técnica y comercial”, destacaron ejecutivos del sector mediático desde Norteamérica.

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El anuncio anticipa una jornada histórica para el deporte profesional, ya que el partido por el título coincidirá con la celebración del Día de San Valentín.