La Vinotinto ya está en España para afrontar la fecha FIFA: estos son los futbolistas que lideran la convocatoria

La selección venezolana de fútbol ya está en Bilbao, España, donde comenzó la preparación para el amistoso que jugará el próximo sábado 14 de noviembre ante el combinado del País Vasco. El encuentro se disputará en el estadio San Mamés y hace parte de la agenda internacional de la Vinotinto para cerrar 2026.

La delegación dirigida por Oswaldo Vizcarrondo llegó al territorio español con una convocatoria de 28 futbolistas, ideada por los jugadores de la Real Sociedad Jon Mikel Aramburu y Yangel Herrera. Los dos van a tener la oportunidad de disputar un compromiso especial en una ciudad donde desarrolla parte de su carrera profesional.

Según la información divulgada por la agencia EFE, el equipo venezolano hará entrenamientos en diferentes campos de Euskadi en los próximos días. La última sesión previa al partido está prevista para el viernes, en las instalaciones del Athletic Club, en Lezama.

El enfrentamiento frente a País Vasco está programado para las 8:00 de la noche, hora local, la cual equivale a las 3:00 de la tarde en Venezuela. Va a ser una nueva prueba para el equipo de Vizcarrondo, que sigue estudiando jugadores y buscando consolidar una base de cara al siguiente ciclo internacional.

Además de Aramburu y Herrera, la lista posee un futbolista con experiencia en clubes de diferentes ligas. Entre ellos figuran Jefferson Savarino, Eduard Bello, Telasco Segovia, Yerson Chacón, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio y Kevin Kelsy.

La convocatoria también contempla alternativas del fútbol venezolano, como los porteros Miguel Silva y Frankarlos Benítez, así como los mediocampistas Jeferson Caraballo y Sebastián Mendoza. En total, el seleccionador convocó a cuatro guardametas, ocho defensores, ocho centrocampistas y ocho delanteros.

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Uno de los aspectos que llamó la atención de la lista fue el retorno de Savarino y Bello, mientras que el delantero Salomón Rondón quedó de nuevo fuera de la convocatoria, pese a su rendimiento goleador con el Pachuca de México.

El partido en San Mamés igualmente va a tener un significado especial para el combinado vasco. La Federación Vasca de Fútbol organizó el partido como parte de las actividades por el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco, y destacó los vínculos históricos entre Euskadi y Venezuela, sobre todo por la acogida que recibieron numerosos ciudadanos vascos en el país sudamericano.

Luego de enfrentarse al País Vasco, la Vinotinto va a viajar a Rusia para disputar su segundo compromiso de la fecha FIFA. El encuentro será el 17 de noviembre en Krasnodar, ante la selección local.

Con estos dos partidos, Venezuela va a cerrar su calendario de amistosos de 2026, en una etapa de trabajo en la que Vizcarrondo contempla probar variantes y dar continuidad al grupo que se alista para los próximos retos de índole internacional.