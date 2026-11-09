¡Épico final! Colombia le arrebató el Mundial de Triatlón a Estados Unidos en los últimos metros

Colombia obtuvo un triunfo histórico este domingo en el Mundial de Triatlón tras coronarse campeona en la categoría individual femenina en el certamen que tuvo lugar en Iquique, Chile.

La corredora Carolina Velásquez superó a su rival en el último suspiro de la competencia tras un final de infarto al superar a su contrincante de Estados Unidos.

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La deportista colombiana superó la exigente prueba con un tiempo de 55 minutos y 47 segundos, y solo por milésimas logró superar a su contrincante en los últimos metros.

Cuando restaban pocos metros para el final de la prueba, la estadounidense Taylor Knibb se mantenía adelante, no obstante, en un envión de energía la colombiana logró superar en el último tramo a la norteamericana para quedarse con el título mundial.

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La transmisión oficial captó el emocionante momento en el que la corredora cafetera logró imponerse sobre su rival.

La prueba incluía un circuito con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros a pie.

Cabe resaltar que Velásquez viene de ganar la medalla de oro en los Juegos Suramericanos que se disputaron semanas atrás en Santa Fe, Argentina.