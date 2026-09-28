El Barcelona y Florentino Pérez se citan en los juzgados para un acto de conciliación por una demanda de calumnias

El Fútbol Club Barcelona y el presidente Florentino Pérez, se citarán el próximo 25 de noviembre en los juzgados de Madrid para celebrar un acto de conciliación judicial, procedimiento obligatorio antes de que el club catalán formalice una querella por un presunto delito de calumnias.

La diligencia, según confirmaron fuentes procesales este lunes, fue fijada para las 9:40 horas en la Sala de Visitas de los juzgados 1 y 2 de la capital española.

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La acción legal fue emprendida por la junta directiva azulgrana el pasado mes de junio a raíz de las declaraciones públicas emitidas por el dirigente blanco a mediados de mayo.

En dichas intervenciones ante medios de comunicación, Pérez acusó directamente al club de Barcelona de incurrir en “corrupción”, de “enriquecer a los árbitros” y de verse “siempre beneficiado” en el marco de las investigaciones por los pagos realizados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreria.

"Exigimos que el presidente del Real Madrid reconozca la inexactitud de sus declaraciones cuando identificó a árbitros como destinatarios de pagos con el propósito de alterar la competición o que, alternativamente, señale con nombres y partidos concretos la supuesta corrupción denunciada", fundamentó la representación legal del FC Barcelona.

La letrada de la Administración de Justicia precisa que, de no comparecer la parte demandante, el expediente de conciliación se archivará de inmediato, mientras que si la inasistencia corresponde al requerido Florentino Pérez, la vía previa se dará por intentada a todos los efectos legales.

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El litigio institucional se enmarca en la discrepancia jurídica sobre los servicios prestados por las sociedades de Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, montos que la Fiscalía investiga como un posible cohecho o corrupción deportiva.

El Barcelona insiste en que las erogaciones corresponden estrictamente a asesorías técnicas e informes arbitrales, la dirigencia del Real Madrid mantiene su postura como parte acusadora dentro de la causa principal, elevando la tensión entre ambas instituciones a los tribunales ordinarios.