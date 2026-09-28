NTN24
Lunes, 28 de septiembre de 2026
Lunes, 28 de septiembre de 2026
Demanda

El Barcelona y Florentino Pérez se citan en los juzgados para un acto de conciliación por una demanda de calumnias

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Florentino Pérez y Joan Laporta-Foto: Ilustración Canva
Florentino Pérez y Joan Laporta-Foto: Ilustración Canva
Los azulgranas exigen una rectificación pública sobre las acusaciones vinculadas al ‘caso Negreira’.

El Fútbol Club Barcelona y el presidente Florentino Pérez, se citarán el próximo 25 de noviembre en los juzgados de Madrid para celebrar un acto de conciliación judicial, procedimiento obligatorio antes de que el club catalán formalice una querella por un presunto delito de calumnias.

La diligencia, según confirmaron fuentes procesales este lunes, fue fijada para las 9:40 horas en la Sala de Visitas de los juzgados 1 y 2 de la capital española.

o

La acción legal fue emprendida por la junta directiva azulgrana el pasado mes de junio a raíz de las declaraciones públicas emitidas por el dirigente blanco a mediados de mayo.

En dichas intervenciones ante medios de comunicación, Pérez acusó directamente al club de Barcelona de incurrir en “corrupción”, de “enriquecer a los árbitros” y de verse “siempre beneficiado” en el marco de las investigaciones por los pagos realizados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreria.

"Exigimos que el presidente del Real Madrid reconozca la inexactitud de sus declaraciones cuando identificó a árbitros como destinatarios de pagos con el propósito de alterar la competición o que, alternativamente, señale con nombres y partidos concretos la supuesta corrupción denunciada", fundamentó la representación legal del FC Barcelona.

La letrada de la Administración de Justicia precisa que, de no comparecer la parte demandante, el expediente de conciliación se archivará de inmediato, mientras que si la inasistencia corresponde al requerido Florentino Pérez, la vía previa se dará por intentada a todos los efectos legales.

o

El litigio institucional se enmarca en la discrepancia jurídica sobre los servicios prestados por las sociedades de Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, montos que la Fiscalía investiga como un posible cohecho o corrupción deportiva.

El Barcelona insiste en que las erogaciones corresponden estrictamente a asesorías técnicas e informes arbitrales, la dirigencia del Real Madrid mantiene su postura como parte acusadora dentro de la causa principal, elevando la tensión entre ambas instituciones a los tribunales ordinarios.

Temas relacionados:

Demanda

Florentino Pérez

FC Barcelona

Fútbol

Árbitros

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La censura de Internet sigue siendo una política de Estado en Venezuela": ONG Ve Sin Filtro denuncia que decenas de portales siguen bloqueados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU cita audiencia: Venezuela “necesita un gobierno legítimo”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Persecuciones, intimidación e intentos de atentado: lo que viven periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Policía de Reino Unido arresta a sospechosos por presunto complot para atacar base militar de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia: Canva
Costa Rica

Persecuciones, intimidación e intentos de atentado: lo que viven periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica

Claudia Macero (i), Pedro Uchurrurtu (c) y Magalli Meda, asilados en la residencia del embajador de Argentina-Foto: EFE
María Corina Machado

Claudia Macero, colaboradora de María Corina Machado, llegó a Venezuela tras más de dos años en el exilio

Censura a medios de comunicación en Venezuela - Foto: EFE
Censura

"La censura de Internet sigue siendo una política de Estado en Venezuela": ONG Ve Sin Filtro denuncia que decenas de portales siguen bloqueados

Plaza San Francisco en Quito- CANVA
Ecuador

Ecuador apuesta por el turismo para impulsar el empleo y la economía

Abelardo de la Espriella/ Miguel Uribe Turbay - Fotos EFE
Líder

¿Qué sigue tras la caída de cabecilla guerrillero y pieza clave en el asesinato de Miguel Uribe?

Más de Deportes

Ver más
Raphinha | Foto: EFE
Raphinha

Algo que ni Messi pudo conseguir: futbolista sudamericano del Barcelona reveló anhelo que busca cumplir en el club español

Néstor Lorenzo | Foto: EFE
Selección Colombia

Néstor Lorenzo revela primera lista de convocados de la Selección Colombia para las fechas FIFA tras el adiós de James Rodríguez

Navegantes del Magallanes ha tenido una mala racha en la actual temporada - Foto: Magallanes
Venezuela

El béisbol venezolano se une por una causa con partido que disputarán Magallanes y La Guaira en Miami

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos - Foto: EFE
Colombia

Estos son los detalles de la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a Colombia

Capturan a cabecilla del Tren de Aragua / FOTO: captura de pantalla
Tren de Aragua

Siguen cayendo criminales: El FBI anuncia la captura de un cabecilla del Tren de Aragua; de los más buscados

Raphinha | Foto: EFE
Raphinha

Algo que ni Messi pudo conseguir: futbolista sudamericano del Barcelona reveló anhelo que busca cumplir en el club español

Destrucción por EE. UU. una embarcación señalada de apoyar al narcotráfico en el Pacífico Oriental - Captura de pantalla de U.S. Southern Command - X
Comando Sur

Impactantes imágenes: así fue destruida por EE. UU. una embarcación señalada de apoyar al narcotráfico en el Pacífico Oriental

águila - Foto Canva
Conservación animal

Feliks, el águila que sobrevivió a un secuestro y volvió a volar tras 70 años

Ilustración del espacio - Foto: EFE
Planetas

Misión espacial se acercó a Mercurio después de ocho años de viaje: hará un recorrido en su superficie

Anthony Albanese, primer minsitro de Australia - Foto: EFE
Inteligencia Artificial

Primer ministro australiano dice que OpenAI "infiltró" sitio web gubernamental de salud

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023