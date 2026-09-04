Estos son los detalles de la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a Colombia

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó oficialmente que el secretario Marco Rubio realizará una gira estratégica por tres países sudamericanos la próxima semana, incluido Colombia. Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, aseguró que durante el viaje se dialogará sobre el apoyo de EE. UU. ante el terremoto, el esfuerzo de la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo que amenaza el hemisferio y las ventajas de unas relaciones comerciales más estrechas entre los países.