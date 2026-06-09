El FC Barcelona advierte con llevar a cabo "acciones legales" por señalamientos de Florentino Pérez

Rafael Yuste, presidente en funciones del FC Barcelona, afirmó que tiene "preparada acciones legales" contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por sus acusaciones contra el plantel 'azulgrana' de haber buscado favores arbitrales.

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"Nuestro departamento jurídico tiene preparadas las acciones legales que tomaremos contra el Real Madrid y contra la figura de su presidente", afirmó el hombre de máxima confianza de Joan Laporta en un acto con los socios más antiguos del Barça.

"Ha recurrido a la infamia para desestabilizarnos", acotó Yuste, quien ocupa interinamente la presidencia del Barcelona hasta que Joan Laporta vuelva a asumir sus funciones tras ser reelegido presidente en las elecciones de marzo pasado.

Yuste recordó la rueda de prensa del pasado 12 de mayo, en la que Pérez reiteró sus acusaciones al Barça por el conocido 'Caso Negreira'.

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En ese asunto, la justicia investiga supuestos pagos del Barcelona a empresas de José María Enríquez Negreira, antiguo número dos de los árbitros.

La causa intenta averiguar si esos pagos pudieron servir para tratar de obtener alguna ventaja en la competición, algo que niega el Barcelona alegando que eran por informes arbitrales.

Yuste, que calificó aquella rueda de prensa de "dantesca", también aseguró que "el nombre del Barça no lo mancha nadie".

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"Nos veremos en los tribunales", finalizó Yuste, refiriéndose al directivo del club 'merengue'.

Recientemente, Florentino Pérez ganó las elecciones a la Presidencia del Real Madrid. En las votaciones, obtuvo una victoria contundente frente al empresario Enrique Riquelme.