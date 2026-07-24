Impactante bombardeo del Ejército de EE. UU. a objetivos del régimen iraní durante trece noches consecutivas

El Ejército de Estados Unidos bombardeó objetivos del régimen iraní durante trece noches consecutivas. El Comando Central informó que los operativos, con duración de dos horas, destruyeron instalaciones de almacenamiento de drones, redes de comunicación, sitios de vigilancia costera y capacidades marítimas. Según los informes, entre los objetivos se encontraba la base nuclear subterránea de Parchin, donde la Guardia Revolucionaria habría intentado sellar con concreto los búnkeres dañados en ataques previos.