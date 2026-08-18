El Aston Villa ficha a arquero que fue figura en el Mundial mientras sigue en duda la continuidad del 'Dibu' Martínez

El Aston Villa confirmó en las últimas horas el fichaje de un guardameta que se destacó como una de las grandes figuras del Mundial 2026.

El equipo inglés se quedó con los servicios del guardameta en medio de las dudas por la continuidad de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien después de disputar la final de la cita orbital con Argentina sigue sin confirmar su futuro en esta temporada.

El equipo de Birmingham confirmó en las últimas horas el fichaje de Zion Suzuki, el arquero de la selección japonesa que tuvo grandes actuaciones en el último Mundial.

El club inglés hizo oficial el traspaso de Suzuki proveniente del Parma italiano por una suma cercana a los 30 millones de euros, lo que supondría que sería uno de los titulares del club en la temporada por venir.

Cabe recordar, además, que la continuidad de Emiliano ‘Dibu’ Martínez sigue en duda después de su participación en la cita orbital con la selección argentina.

Incluso, en las últimas horas se llegó a pensar que el portero podría ser fichado por Juventus de Turín, pero el traspaso se habría caído luego de que el club italiano decidiera fichar a Guglielmo Vicario, proveniente del Tottenham inglés.

Se espera que en los próximos días se conozca con más certeza el futuro del portero campeón del mundo en 2022.

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El próximo domingo 23 de agosto arranca la liga inglesa con el debut del Aston Villa ante el Brighton.

En la pasada temporada también se especuló con la salida de Martínez del Aston Villa. Fue tal la situación, que el mismo 'Dibu' se despidió del público en el último encuentro en Birmingham.