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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Abelardo de la Espriella

Equipo de Abelardo De La Espriella reveló hallazgos de presunta corrupción en el Gobierno de Petro por más de $370.000 millones

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella - EFE
Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella - EFE
Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

Este miércoles 5 de agosto se dieron a conocer nuevos hallazgos del proceso de Empalme Anticorrupción que adelanta el equipo de trabajo del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

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Los elementos fueron puestos en conocimiento, mediante denuncia, de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con el fin de que se inicien las respectivas investigaciones.

Según un comunicado de prensa, se informó que se recibió una “nueva batería de denuncias por presuntos hechos de corrupción e irregularidades administrativas relacionadas con recursos superiores a $370.000 millones, de acuerdo con el consolidado presentado por el Empalme Anticorrupción”.

Entre los hallazgos figura un contrato para la adquisición de 16 sistemas antidrones del Ministerio de Defensa y Codaltec.

El análisis técnico advierte posibles sobrecostos de hasta el 85 %, un presunto detrimento patrimonial superior a $20.700 millones y la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional”, indicó el comunicado de prensa.

Del mismo modo, se agregó que “se solicitó investigar una contratación directa de la Unidad Nacional de Protección por $24.800 millones, adjudicada pese a una orden judicial de suspensión del proceso de selección que le dio origen”, expresó uno de los apartados.

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Adicionalmente, se expuso otro caso relacionado con Cenit, filial de Ecopetrol. Según el documento, allí se entregaron elementos que hacen referencia a un contrato jurídico cercano a los $23.000 millones.

Se entregaron nuevos elementos sobre un contrato jurídico cercano a $23.000 millones, relacionados con presuntas presiones políticas, sugerencias de perfiles profesionales al contratista y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento”, se lee en el documento.

Finalmente, el equipo de trabajo de Abelardo De La Espriella indicó que estas actuaciones fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto por Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción.

Las actuaciones fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto por Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción. A pocos días de la posesión presidencial, el Gobierno electo reiteró que continuará entregando a los organismos competentes los hallazgos técnicos y jurídicos que surjan de las auditorías, para proteger los recursos públicos y garantizar que ningún posible acto de corrupción quede sin investigación”, concluyó.

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