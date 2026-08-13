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Jueves, 13 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

Habilitan código QR y líneas de emergencia para reportar a venezolanos desaparecidos en Colombia tras el terremoto

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Jornada de búsqueda y rescate entre los escombros de una estructura causados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia - Foto de referencia: EFE
Jornada de búsqueda y rescate entre los escombros de una estructura causados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia - Foto de referencia: EFE
Según la actualización entregada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 5:00 p. m. de este jueves, el terremoto ya deja 281 personas fallecidas, 3.971 heridas y 379 desaparecidas.

La Embajada de Venezuela en Colombia habilitó un sistema de registro digital mediante un código QR y canales telefónicos de emergencia.

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El objetivo es reportar a los ciudadanos venezolanos desaparecidos, heridos o fallecidos tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia.

Canales de atención disponibles:

La sede diplomática opera 24 horas mediante un código QR en su cuenta oficial de la red social Instagram.

Asimismo, a través de las siguientes líneas telefónicas. Colombia: +57 301 4054406. Venezuela: +58 414 6554012.

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Durante la mañana del pasado lunes 10 de agosto, se reportó un fuerte terremoto de magnitud 7,4, con una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El sismo en Colombia, que tuvo como epicentro San José del Palmar, Chocó, también se sintió con intensidad en otras partes del territorio nacional como Bogotá, Pereira, Manizales, ciudades en las que se han reportado afectaciones.

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Este suceso ya deja víctimas fatales, heridos y desaparecidos, de acuerdo con la información compartida por las autoridades locales.

Según la actualización entregada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 5:00 p. m. de este jueves, el terremoto ya deja 281 personas fallecidas, 3.971 heridas y 379 desaparecidas.

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