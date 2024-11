El duro reclamo de pilotos de la Fórmula 1 al presidente de la FIA en el que le piden que explique cómo se gasta el dinero que les cobran en multas

Los escándalos en el mundo de la Fórmula 1 no paran y esta vez los pilotos son los protagonistas tras pedirle al presidente de la Federación internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, transparencia en cuanto a las sanciones y ser tratados como “adultos”.

Este jueves, el sindicato de los corredores de la Fórmula 1, Asociación de Pilotos de Fórmula 1 (GDPA, por sus siglas en inglés), emitió un comunicado en el que le solicitan a Suleyem ser transparente respecto a la asignación de las multas financieras y explicar dónde terminan dichos fondos.

El sindicato de corredores también señaló en el escrito que no hay necesidad de que sean comunicados sobre sus “malas conductas” por medio de la prensa, y le exigieron que considere el uso de su tono, ya que tanto les exige no decir “malas palabras” en el circuito.

“Como ocurre en todos los deportes, los competidores deben acatar la decisión del árbitro, les guste o no, incluso si están de acuerdo con ella o no. Así funciona el deporte. Los conductores (nuestros miembros) no son diferentes y lo comprenden perfectamente”, inicia diciendo el comunicado.

Los pilotos añadieron que “con respecto a las malas palabras, existe una diferencia entre las malas palabras destinadas a insultar a otros y las malas palabras más informales, como las que se pueden utilizar para describir el mal tiempo, o incluso un objeto inanimado como un coche de Fórmula 1, o una situación de conducción”.

“Instamos al presidente de la FIA a considerar también su propio tono y lenguaje cuando habla con nuestros pilotos miembros, o incluso sobre ellos, ya sea en un foro público o de otro modo. Además, nuestros miembros son adultos, no necesitan recibir instrucciones a través de los medios de comunicación sobre asuntos tan triviales como el uso de joyas y calzoncillos”, puntualiza el documento.

La GPDA también expresó que en reiteradas ocasiones han tocado el tema de las multas, en donde han concluido que “las multas monetarias a los conductores no son apropiadas para nuestro deporte”.

“Durante los últimos 3 años, hemos pedido al presidente de la FIA que comparta los detalles y la estrategia sobre cómo se asignan las multas financieras de la FIA y dónde se gastan los fondos. También hemos transmitido nuestra preocupación por la imagen negativa que las multas económicas aportan al deporte”, mencionó.

Los corredores solicitan que el presidente de la FIA “brinde transparencia financiera y un diálogo directo y abierto con nosotros. Todas las partes interesadas (FIA, F1, los equipos y la GPDA) deberían determinar conjuntamente cómo y dónde se gasta el dinero en beneficio de nuestro deporte”.

“La GPDA desea colaborar de manera constructiva con todas las partes interesadas, incluido el presidente de la FIA, para promover nuestro gran deporte en beneficio de todos los que trabajan en él, pagan por él, lo miran y, de hecho, lo aman. Estamos haciendo nuestra parte”, concluye el comunicado.

El duro comunicado se da luego de que Max Verstappen y Charles Leclerc fueran castigados por “mala conducta” tras hacer uso de “lenguaje inapropiado”; sin embargo, solamente el corredor de Ferrari fue sancionado con una multa económica de 5.000 euros.

En el pasado, Lewis Hamilton se refirió a la molestia del presidente de la FIA sobre el uso del “lenguaje inapropiado” dentro del circuito tras las declaraciones de Sulayem en las que aseguró que los pilotos “no son raperos” para estar diciendo malas palabras.

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, durante una entrevista aseguró que tomarán medidas respecto a esto. “Debemos diferenciar nuestro deporte del rap. No somos raperos. ¿Cuántas veces por minuto dicen la palabra con ‘f’? Nosotros no somos eso”, dijo.

Hamilton respondió a esto diciendo: “No me gusta la forma en que lo expresó. Utiliza la palabra rapero como estereotipo. La mayoría de los raperos son negros. Sutilmente, dice que no somos como ellos. La elección de la palabra es incorrecta. Tiene un elemento racista”.

Max en su momento también se refirió a esto diciendo que no son niños de cinco años para tener ese tipo de prohibiciones.

“¿Qué edad tenemos, cinco, seis? Incluso los niños dirán groserías (…) Así que al final esto no cambiará nada. Creo que podemos empezar por no retransmitir más estas cosas. Porque si no lo retransmites, nadie se enterará. Solo el equipo”, añadió.