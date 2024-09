El enojo de Carlos Alcaraz con la jueza de silla en el torneo de Pekin, en China: “no puedo jugar al tenis así”

Carlos Alcaraz, número tres mundial, arrancó en el Torneo de Pekín este viernes con una victoria sólida (doble 6-4) frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard.

Con una rotura de inicio, Alcaraz allanó su camino ante el gran sacador francés, 21 años y 51º jugador de la ATP, que desperdició tres bolas para igualar 5-5 al final del primer set.

El número tres mundial, vencedor este año de Roland Garros y Wimbledon, repitió la jugada en la segunda manga, convirtiendo su primera bola de rotura en el saque inicial del francés y ya avanzó sin problemas hacia el triunfo.

"El plan era poner en pista todos los restos que pudiera. Sinceramente, no era sencillo. Estaba llegando a 230 o 240 (km/h) en cada servicio. En el segundo set, a 210 0 215. No es fácil jugar ante él", dijo Alcaraz.

"Es un jugador muy poderoso. Tiene un gran saque y buenos golpes desde el fondo. Necesitaba estar muy concentrado. Ese era el plan. Intentar no cometer demasiados errores y jugar agresivo desde la línea de fondo", añadió.

Sin embargo, en el primer set, Alcaráz tuvo un cruce de palabras con la jueza de silla, Raluca Alexandra Andrei, quien lo advirtió en dos oportunidades por demorar su saque.

Al primer ‘warning’ se le escuchó al español murmurar "No da tiempo a nada", pero continuó el partido; sin embargo, Alcaraz explotó cuando le marcaron el segundo ‘warning’ por demora y se fue hasta donde la jueza a reclamar.

"No me da tiempo de nada… fui lo más rápido posible y me quedaba un segundo, osea, no puedo jugar tenis así, esto no es tenis, ¿esto qué es?, 100 metros lisos o qué", dijo el número 3 del ranking ATP visiblemente enojado.

Posteriormente, cuando finalizó el set a su favor continuó con su desahogo: "No se puede jugar al tenis de esta manera, no se puede. Nunca me ponen ‘warning’ por tiempo, nunca, porque voy lo más rápido posible y en un set, me han puesto dos", aseveró desconcertado el tenista español.

Al final, Alcaraz se quedó con la victoria y se enfrentará en la siguiente ronda al neerlandés Tallon Griekspoor (39e).

Mpetshi Perricard, vencedor de su primer título ATP en abril en la tierra batida de Lyon, alcanzó la segunda ronda en Chengdu, su primer triunfo tras tres derrotas de entrada en el US Open, Cincinnati y Montreal.