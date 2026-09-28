El entrenador Fernando 'Bocha' Batista fue despedido de la Selección de Costa Rica: no ganó un solo partido y duró seis meses en el cargo

El entrenador argentino Fernando 'Bocha' Batista fue cesado este lunes como seleccionador de Costa Rica tras un desastroso inicio del equipo en la Liga de Naciones de la Concacaf, según anunció la Federación Costarricense de Fútbol.

"La FCRF comunica que el señor Fernando Batista y su cuerpo técnico no continuarán al frente de La Selección mayor masculina. Agradecemos y les deseamos el mejor de los éxitos en sus proyectos a futuro", escribió en un escueto comunicado la FCRF

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Batista y su cuerpo técnico fueron separados de sus puestos tan solo seis meses después de asumir el cargo, señaló la entidad en un comunicado, luego de que la escuadra perdiera ante Curazao y Haití en las dos primeras fechas de la Liga de Naciones.

El Bocha, de 56 años, será sustituido por el exinternacional costarricense Bryan Ruiz, quien asumirá de manera interina.

El pasado jueves, la selección tica cayó por 4 a 3 ante Curazao en el torneo de Concacaf y cuatro días después perdió ante Haití 2 a 0.

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El entrenador argentino, que dirigió hasta el año pasado a la Selección de Venezuela, suma otro fracaso más tras no lograr la clasificación de La Vinotinto al Mundial 2026, ni siquiera a la fase de repechaje.

Los números de Batista con la selección costarricense fueron muy pobres. En los seis partidos que dirigió no ganó ninguno, con cinco derrotas, un empate y un rendimiento del 5%.