NTN24
Lunes, 28 de septiembre de 2026
Lunes, 28 de septiembre de 2026
Fernando Batista

El entrenador Fernando 'Bocha' Batista fue despedido de la Selección de Costa Rica: no ganó un solo partido y duró seis meses en el cargo

septiembre 28, 2026
Por: Luis Cifuentes
Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Batista y su cuerpo técnico fueron separados de sus puestos tan solo seis meses después de asumir el cargo.

El entrenador argentino Fernando 'Bocha' Batista fue cesado este lunes como seleccionador de Costa Rica tras un desastroso inicio del equipo en la Liga de Naciones de la Concacaf, según anunció la Federación Costarricense de Fútbol.

"La FCRF comunica que el señor Fernando Batista y su cuerpo técnico no continuarán al frente de La Selección mayor masculina. Agradecemos y les deseamos el mejor de los éxitos en sus proyectos a futuro", escribió en un escueto comunicado la FCRF

o

Batista y su cuerpo técnico fueron separados de sus puestos tan solo seis meses después de asumir el cargo, señaló la entidad en un comunicado, luego de que la escuadra perdiera ante Curazao y Haití en las dos primeras fechas de la Liga de Naciones.

El Bocha, de 56 años, será sustituido por el exinternacional costarricense Bryan Ruiz, quien asumirá de manera interina.

El pasado jueves, la selección tica cayó por 4 a 3 ante Curazao en el torneo de Concacaf y cuatro días después perdió ante Haití 2 a 0.

o

El entrenador argentino, que dirigió hasta el año pasado a la Selección de Venezuela, suma otro fracaso más tras no lograr la clasificación de La Vinotinto al Mundial 2026, ni siquiera a la fase de repechaje.

Los números de Batista con la selección costarricense fueron muy pobres. En los seis partidos que dirigió no ganó ninguno, con cinco derrotas, un empate y un rendimiento del 5%.

Temas relacionados:

Fernando Batista

Selección de Costa Rica

Fútbol

Entrenador

La Vinotinto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La censura de Internet sigue siendo una política de Estado en Venezuela": ONG Ve Sin Filtro denuncia que decenas de portales siguen bloqueados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Delcy Rodríguez está engañando a Washington, esa criminal no puede seguir en el poder": eurodiputado de Vox

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Congresistas demócratas exigen al Departamento de Estado publicar auditorías sobre fondos de petróleo venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Policía de Reino Unido arresta a sospechosos por presunto complot para atacar base militar de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia: Canva
Costa Rica

Persecuciones, intimidación e intentos de atentado: lo que viven periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica

Claudia Macero (i), Pedro Uchurrurtu (c) y Magalli Meda, asilados en la residencia del embajador de Argentina-Foto: EFE
María Corina Machado

Claudia Macero, colaboradora de María Corina Machado, llegó a Venezuela tras más de dos años en el exilio

Censura a medios de comunicación en Venezuela - Foto: EFE
Censura

"La censura de Internet sigue siendo una política de Estado en Venezuela": ONG Ve Sin Filtro denuncia que decenas de portales siguen bloqueados

Plaza San Francisco en Quito- CANVA
Ecuador

Ecuador apuesta por el turismo para impulsar el empleo y la economía

Abelardo de la Espriella/ Miguel Uribe Turbay - Fotos EFE
Líder

¿Qué sigue tras la caída de cabecilla guerrillero y pieza clave en el asesinato de Miguel Uribe?

Más de Deportes

Ver más
Lionel Scaloni, entrenador de fútbol - Foto: EFE
Lionel Scaloni

Scaloni pone en duda su futuro en la Selección Argentina previo a la despedida de Lionel Messi

Telasco Segovia, futbolista venezolano - Foto de referencia: EFE
Inter de Miami

Futbolista venezolano Telasco Segovia rechazó varias ofertas del balompié europeo para seguir en Inter Miami: "Esperaré mi momento"

Fútbol venezolano - Foto: EFE
Venezuela

Futbolista de La Vinotinto llega a Europa con un aliado conocido: el cuerpo técnico de su equipo está integrado por un campeón del fútbol venezolano

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataques de Ejército de Colombia al Clan del Golfo - Captura de video
Gobierno de Colombia

Más eficacia en bombardeos: Gobierno de Colombia tiene luz verde para atacar campamentos guerrilleros

Casa Blanca- Canva
Prensa

Libertad de prensa bajo presión: Trump, México y el control de la narrativa

Actor John Leguizamo-Foto: EFE
Cine

John Leguizamo será el gran villano de 'Miami Vice '85', la nueva película de Joseph Kosinski

Donald Trump y Daniel Ortega - Fotos AFP/ Militares EE. UU. - Foto X: @Southcom
Operativo

Intervención militar de EE. UU. en Nicaragua: así es como piden a Trump extraer al dictador Ortega

Lionel Scaloni, entrenador de fútbol - Foto: EFE
Lionel Scaloni

Scaloni pone en duda su futuro en la Selección Argentina previo a la despedida de Lionel Messi

Captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Dictadura en Venezuela

Delcy Rodríguez evitó hablar del dictador Nicolás Maduro en su discurso en la ONU: "Durante mucho tiempo fuimos un país dividido"

Disturbios por las redadas contra migrantes en Estados Unidos - Foto AFP
ONU

La ONU exige a Estados Unidos rendir cuentas por la muerte de 23 migrantes bajo custodia durante el 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023