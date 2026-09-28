Nueva derrota en el ciclo de Vizcarrondo: Japón venció a la selección venezolana en partido que se definió sobre el final tras polémica decisión arbitral

La selección de Venezuela ha sufrido este lunes una nueva derrota bajo la dirección de Oswaldo Vizcarrondo al caer 2-1 frente a Japón en Hiroshima, en un amistoso de la Copa Desafío Kirin que culminó definido por un penal en el tiempo añadido.

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La Vinotinto se pudo adelantar apenas inició el segundo tiempo. Kevin Kelsy aprovechó una acción por el sector izquierdo y, luego de recibir el balón de Luis Balbo, definió para poner el 1-0 a favor de Venezuela al momento que solo habían pasado segundos de la segunda mitad.

Japón reaccionó de manera rápida y logró el empate en el minuto 49. Ayase Ueda, quien ingresó después del descanso, se hizo presente dentro del área para aprovechar un centro de Junya Ito y poner el 1-1. El delantero japonés acabaría siendo determinante en el final del encuentro.

Cuando el partido parecía terminarse con empate, llegó la jugada que transformó el partido. En el tiempo añadido, el árbitro australiano Timothy Danaskos acudió al VAR tras una acción dentro del área venezolana. La revisión dictaminó una falta de Yangel Herrera a Takefusa Kubo y Japón recibió un penal. Ueda anotó desde los doce pasos y puso el 2-1 definitivo en el minuto 90+6.

La decisión generó el reclamo de Vizcarrondo. El entrenador venezolano cuestionó el arbitraje y aseguró que su equipo igualmente tuvo una acción que, a su juicio, tenía que terminar en penal a favor de la Vinotinto.

“Nos sentimos irrespetados”, manifestó el seleccionador luego del encuentro, al ver que algunas decisiones arbitrales condicionaron el resultado. De igual forma afirmó que Venezuela no merecía perder el partido.

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El resultado extiende una racha irregular para Vizcarrondo. Desde que asumió el proceso, Venezuela venció a Trinidad y Tobago e Irak, empató con Uzbekistán previo de caer en penales y perdió 2-1 contra Turquía. Ahora tiene una nueva derrota ante Japón.

No obstante, el partido forma parte de un proceso que tiene como objetivo ampliar el universo de jugadores de la selección viendo de frente al próximo ciclo mundialista. Vizcarrondo dejó fuera de esta convocatoria a figuras como Salomón Rondón, Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino para dar espacio a futbolistas más jóvenes.

La derrota ante Japón, por tanto, deja dos registros: un resultado adverso que extiende los cuestionamientos del arranque de este ciclo y una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico vea a una generación quiere ser la base de la Venezuela que apunta al Mundial de 2030.