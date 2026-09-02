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Venezuela

Futbolista de La Vinotinto llega a Europa con un aliado conocido: el cuerpo técnico de su equipo está integrado por un campeón del fútbol venezolano

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Fútbol venezolano - Foto: EFE
Fútbol venezolano - Foto: EFE
David Martínez inicia una nueva etapa en Dinamarca y estará acompañado por un mexicano que dejó huella como jugador en Venezuela.

David Martínez, uno de los jóvenes futbolistas de Venezuela con mayor recorrido internacional a su edad, inició una nueva etapa en Europa luego de concretarse su llegada al FC Midtjylland de Dinamarca y para su suerte, va a tener una figura sobre todo cercana al fútbol venezolano: Rodrigo Prieto.

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Martínez, quien nació en El Tigre, estado Anzoátegui, tiene 20 años y desarrolló su carrera profesional desde muy joven. Debutó con Monagas SC con solo 16 años y luego saltó a Estados Unidos, país se unió a Los Angeles FC en febrero de 2024.

Con el conjunto de Los Ángeles jugó tres temporadas y fue desarrollándose dentro de una competencia de más alta exposición. En 2024 hizo parte de la plantilla que consiguió la U.S. Open Cup y, en los cuartos de final, anotó uno de los goles que ayudaron al equipo a avanzar. Esta temporada de igual forma había alcanzó una nueva marca personal en la MLS, con seis goles en 18 partidos de liga y cuatro goles en ocho partidos en la Concacaf Champions Cup.

El atacante tiene experiencia con la selección mayor de Venezuela. Hizo su primera aparición con la Vinotinto en 2023, momento en el que apenas tenía 17 años, y desde aquel día, suma ya siete apariciones.

Pero el venezolano no va a llegar solo a un fútbol y cultura nuevos. En el cuerpo técnico del Midtjylland está Rodrigo Prieto, mexicano de 43 años que conoce de primera mano el fútbol de Venezuela y que, además, fue campeón de la Primera División.

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Prieto jugó en Venezuela entre los años 2008 y 2010. Pasó por Carabobo FC y luego llegó al Caracas FC, club con el que vivió su etapa con más transcendía en el país: se consagró en la liga y la Copa Venezuela en 2009 y también fue el goleador de la Copa en dos ocasiones y disputar la Copa Libertadores.

Por último, al momento de retirarse como futbolista en 2020, su vida dio un giro inesperado. En 2021 se fue a Dinamarca para poder trabajar en una empresa textil, pero al muy poco tiempo, su experiencia futbolística volvió a abrirle una puerta. El Midtjylland lo incorporó de forma temporal para trabajar con los delanteros de la Sub-15 y tiempo después lo llevó al primer equipo para ser parte del auxiliar técnico.

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