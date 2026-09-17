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John Leguizamo será el gran villano de 'Miami Vice '85', la nueva película de Joseph Kosinski

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Actor John Leguizamo-Foto: EFE
Actor John Leguizamo-Foto: EFE
El rodaje en formato IMAX iniciará este noviembre entre Miami y Nueva York, con miras a su estreno global programado para mayo de 2028.

El actor y productor colombiano John Leguizamo sumó un nuevo proyecto de alto perfil a su carrera tras confirmarse su incorporación al elenco del thriller policiaco 'Miami Vice ’85', producción dirigida por Joseph Kosinski en la que asumirá el rol del villano principal.

Según reportó The Hollywood Reporter, la cinta interpretará la icónica serie televisiva de la década de 1980 sobre la corrupción y el auge del crimen organizado en el sur de Florida.

La trama tendrá como protagonistas a Austin Butler en el papel del detective Sonny Crockett y al ganador del premio Óscar Michael B. Jordan como Ricardo 'Rico' Tubbs, dúo de investigadores encubiertos enfocados en desarticular redes del narcotráfico en Miami.

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“El proyecto explora la estética, el glamur y las tensiones del narcotráfico de la época, reuniendo a figuras consolidadas de la industria bajo la dirección de Kosinski”, destacaron fuentes del estudio cinematográfico.

La producción a cargo de Universal Pictures comenzará grabaciones el próximo mes de noviembre en locaciones de Nueva York y Miami, y utilizará cámaras con formato IMAX. Su fecha de estreno comercial es espera que sea el 19 de mayo de 2028.

Sumado a sus roles en Hollywood, el artista integró el reparto de la nueva producción de los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, al tiempo que incursionó en el sector editorial con el lanzamiento de su libro infantil 'Kiki y la lata'.

La llegada de John Leguizamo al proyecto de Kosinski refuerza la apuesta de Universal Pictures por revitalizar una franquicia clásica con un elenco de primer nivel.

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Al asumir el papel antagónico frente a Butler y Jordan, el actor colombiano reafirma su vigencia dentro de las producciones de gran presupuesto en la industria cinematográfica internacional.

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