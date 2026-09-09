Futbolista venezolano Telasco Segovia rechazó varias ofertas del balompié europeo para seguir en Inter Miami: "Esperaré mi momento"

El futbolista venezolano Telasco Segovia habría rechazado varias ofertas del balompié europeo en el reciente mercado de fichajes.

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"Hasta que el Señor quiera también, todo viene de la mano de Dios; esperar mi momento para cuando venga aprovecharlo de la mejor manera", expresó el también jugador de la Vinotinto.

Al ser consultado sobre su interés por las ofertas de diferentes clubes, el mediocampista ofensivo hizo énfasis.

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"Hubo ofertas de préstamo, pero bueno, no me interesó mucho seguir pensando aquí (Inter Miami) por los momentos, y cuando llegue la oferta que más le guste al club y a mí, poder ir", complementó.

Así las cosas, Segovia, por el momento, seguirá prestando servicios en el Inter de Miami, conjunto que lidera el astro argentino Lionel Messi.

Telasco Segovia juega en el Inter Miami CF desde el 17 de enero de 2025, fecha en la que el club anunció oficialmente su fichaje procedente del Casa Pia A.C. de Portugal.

En el conjunto de 'las garzas', Segovia registra un total de 12 goles y 12 asistencias, sumando sus actuaciones desde 2025.

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Por otra parte, cabe acotar que este centrocampista se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales en la zona de creación para el proyecto del director técnico Oswaldo Vizcarrondo al mando de la selección de Venezuela.