El equipo que le dijo no a James Rodríguez por tener 30 años: “yo quiero gente joven”

El futbolista colombiano James Rodríguez habló con Noticias RCN sobre su vida profesional y lo que será su futuro luego de haber renunciado al Olympiacos de Grecia y quedarse sin equipo en el resto de la temporada.

El jugador aseveró que está esperando el próximo mercado de pases, por lo que se está preparando físicamente, para ser fichado por algún equipo en Europa, pues manifestó querer jugar en el viejo continente.

“Yo creo que va a salir algo bueno en Europa, la temporada se está acabando y todo está quieto, pero creo que en julio se comenzará a mover, quiero estar en donde puedo jugar, se que puedo dar más porque tengo talento y calidad, me gusta trabajar, soy muy profesional así muchos duden”, aseguró.

Sobre su salida repentina del Olympiakos, el cucuteño dijo: “los números que tuve son un poquito bajos para lo que en verdad jugué. Jugué bien allá. No me arrepiento de lo que he hecho y más cuando no te tratan bien o no te tratan de una manera seria”.

Entre otros temas, James se refirió a su salida del Everton, cuando llegó el entrenador español Rafa Benítez con quien ya había coincidido en el Real Madrid en la temporada 2015/16 y allí tuvieron una relación complicada.

Según las palabras del colombiano, Benítez lo descartó porque estaba en búsqueda de jugadores más jóvenes: “Cuando él llegó al Everton, el primer día, me dijo “vete, vete porque ya tienes 30 años y yo quiero gente joven y con energía” y yo dije que bueno, no me iba a poner a pelear con él, había hecho una temporada espectacular y la gente me quiere”.

Finalmente, James Rodríguez habló sobre su exposición mediática: “Es lo más normal que hay. Que hablen bien o mal, pero que hablen. Yo siento que divido mucho, porque hay muchas personas que me quieren, pero otros que me tiran mucho ‘hate’ (odio) eso está claro. No sé por qué me odian tanto”.

Por ahora el colombiano tiene la mira puesta en Europa, en ser fichado por algún equipo para jugar en el viejo continente para llegar en un excelente ritmo de competencia a las eliminatorias al Mundial del 2026 con la Selección Colombia.

Vea la entrevista completa en el siguiente video: