"No sé por qué me odian tanto": James Rodríguez habla sobre diferentes aspectos de su vida profesional

El futbolista James Rodríguez, considerado uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol de Colombia, habló en Noticias RCN sobre distintos aspectos de su vida profesional.

El deportista, quien está próximo a cumplir dos meses de inactividad tras la salida sorpresiva del Olympiacos, abordó temas como su paso por dicho equipo, la no participación de su país en el Mundial, su futuro profesional, entre otros temas.

En primera instancia, el centrocampista se refirió a la 'tusa' por no haber asistido a la Copa del Mundo, la cual se desarrolló en Qatar durante el 2022. “Yo tenía tusa viendo los partidos del Mundial. Veías equipos que no jugaban bien, que te preguntabas cómo llegaron al Mundial", dijo.

Sobre su relaciónReinaldo Rueda, director técnico de la Selección Colombia, James Rodríguez indicó: “Todo está bien. Yo en la Selección Colombia no tuve ningún problema con absolutamente nadie. Después jugué con Reinaldo cuatro partidos. Es el técnico con el que menos he jugado en la Selección, creo que cuatro o cinco. Con él no pasó nada y me parecía una persona muy buena ".

En cuanto a su paso por el Olympiacos, el 'diez de la selección' dijo: “Los números que tuve son un poquito bajos para lo que en verdad jugué. Jugué bien allá. No me arrepiento de lo que he hecho y más cuando no te tratan bien o no te tratan de una manera seria”.

Por otra parte, el cucuteño conversó sobre su relación con anteriores directores técnicos como Zinedine Zidane en el Real Madrid.

“Con Zidane jugué toda la Liga, las semifinales de la Champions, solo no jugué la final, pero con él siempre jugué y la prensa vendió como que no me quería meter”, mencionó.

Con Rafa Benítez, exdirector técnico del Everton, Rodríguez indicó que éste llegó al equipo y le dijo: 'Vete. Tienes 30 años y yo quiero gente joven, que tenga energía'.

“Yo con el Everton había hecho un año espectacular, entonces pues no me iba a poner a pelear con él”, expresó.

Respecto a su futuro profesional, el jugador de 31 años vaticina que algo bueno pasará.

“En Europa la temporada está acabando entonces los equipos no han planificado la temporada siguiente. Se empezará a mover en junio y julio para ver quien quiere al'. Yo me quiero quedar en Europa, donde pueda jugar cada tres días, me siento muy bien físicamente”, acotó.

Finalmente, James Rodríguez habló sobre su exposición mediática: “Es lo más normal que hay. Que hablen bien o mal, pero que hablen. Yo siento que divido mucho, porque hay muchas personas que me quieren, pero otros que me tiran mucho ‘hate’ (odio) eso está claro. No sé por qué me odian tanto”.