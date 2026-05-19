Carlos Alcaraz también se pierde el Grand Slam de Wimbledon tras no recuperarse de su lesión

Luego de haber renunciado a la defensa del título en el Roland Garros, el joven tenista español Carlos Alcaraz anunció que la lesión de su muñeca derecha que arrastra desde hace más de un mes, la cual también lo obliga a “renunciar” al Wimbledon.

Este martes, por medio de sus redes sociales, Alcaraz manifestó que, aunque su recuperación avanza de manera positiva, aún no se encuentra en óptimas condiciones para competir en los próximos torneos.

Además de Wimbledon (29 de junio al 12 de julio), Alcaraz tampoco podrá competir en el torneo de Queen's, que normalmente sirve de preparación para el Grand Slam.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen's y Wimbledon", expresó el tenista español en sus redes sociales.

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Asimismo, el número 2 del tenis mundial indicó que continuará trabajando en su recuperación para regresar lo más pronto posible a las canchas y que echará de menos su participación en estos torneos que son muy significativos para él.

"Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. "¡Seguimos trabajando para volver lo antes posible!", sentenció Carlos Alcaraz.

Cabe resaltar que el tenista español de 23 años se encuentra alejado de las competencias desde el pasado 15 de abril, durante su participación en el Abierto de Barcelona, ​​todo esto luego de que sufrió una lesión en su muñeca derecha durante la victoria sobre el finlandés Otto Virtanen, en la primera ronda.

Motivo por el cual el número dos del tenis mundial ha tenido que renunciar al Máster 1000 de Madrid, de Roma, el Roland Garros y ahora la “gira de hierba en Queen's y Wimbledon".

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Con Carlos Alcaraz fuera de juego, el tenista italiano Jannik Sinner, quien desde abril lidera el ranking mundial del deporte blanco, ahora tendrá la oportunidad de seguir sumando títulos y distanciarse en el N.º 1.