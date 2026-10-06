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Martes, 06 de octubre de 2026
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Messi

Gol de despedida: así fue el tanto anotado por Messi antes de 'colgar los botines' con la Selección de Argentina

octubre 6, 2026
Por: Nucho Martínez
Despedida de Lionel Messi con la Selección de Argentina - Fotos: EFE
Despedida de Lionel Messi con la Selección de Argentina - Fotos: EFE
Esta leyenda del fútbol le puso punto final a su formidable y emotiva historia con la Albiceleste.

El astro argentino Lionel Messi hizo gol en su despedida con la Selección de Argentina. El rosarino pusó el tercer tando del enceuntro en el misto ante Benín (3-0).

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Por la vía del panalti, esta leyenda del fútbol le puso punto final a su formidable y emotiva historia con la Albiceleste.

El eterno '10' jugó los 90 minutos del compromiso. Su tanto fue materializado al minuto 71'.

'La pulga atómica' aportó además en las asitencias de los tantos de Nicolás Otamendi en el minuto 48 y de Nico Paz en el 61.

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Así las cosas, Messi marcó 126 goles en total con la camiseta de Argentina tras anotar su último tanto ante Benín.

Se trató de un encuentro amistoso de despedida denominado 'El Último Tango', donde el 'Leo' le dijo adiós formalmente a su combinado nacional.

Lionel Messi jugó un total de 208 partidos con la Selección Argentina absoluta.

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Debutó con la selección mayor el 17 de agosto de 2005 en un partido amistoso contra Hungría en Budapest.

Desde entonces, el considerado 'mejor futbolista de todos los tiempos', recogió una cosecha de seis títulos oficiales, considerando tanto los obtenidos con el equipo absoluto como los logrados durante su etapa en las categorías juveniles.

Su palmarés con la Albiceleste es extraordinario: incluye una Copa del Mundo, dos Copas América, una Finalissima, una medalla de oro olímpica y un Mundial Sub-20.

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