María Corina Machado afirma en crucial primer pronunciamiento desde su regreso que "plan de tres fases de Trump avanza" y que habrá elecciones en 2027 en Venezuela

La líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, habló por primera vez este jueves tras su regreso al país el pasado domingo 25 de octubre.

Machado agradeció al presidente Donald Trump, al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y al presidente de Panamá, Raúl Mulino.

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A su vez, insistió en que "Venezuela avance a una transición democrática" y anunció que "pronto" serán traídas al país "las actas de la libertad" que se encuentran en Panamá.

"He regresado a movilizar a la sociedad, incorporar a todos los sectores y a terminar una tarea", detalló.

También, habló del plan de tres fases que ha presentado el presidente Donald Trump desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

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"El plan de las tres fases que ha presentado el presidente Trump avanza. Han quedado más claros los plazos. El secretario de Estado Marco Rubio ha planteado una secuencia de hechos, a los efectos de avanzar hacia la transición democrática, que deja clara la realización de unas elecciones presidenciales en 2027", resaltó.

"Ha dejado claro que la transición democrática es irreversible. Estamos aquí para asegurarnos de que sea organizada y pacífica y que atienda la urgencia de un país que está sufriendo enormemente", añadió.

En ese sentido, señaló que no ha recibido "ningún mensaje ni de los Estados Unidos ni de parte de la señora Rodríguez" desde su regreso a Venezuela.

“Me parece muy bien que la señora Delcy hable hoy de elecciones, eso quiere decir que el efecto del 25 de octubre se está haciendo sentir”, dijo sobre las declaraciones de Rodríguez minutos antes de su intervención.

Al mismo tiempo, indicó que “la fecha de la elección es la fecha de la liberación” y agregó que el proceso "se aceleró y mucho”.

Precisamente, sobre las elecciones en Venezuela, aseguró que en su regreso al país trabajará para que "todo venezolano" pueda votar.