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Sábado, 24 de octubre de 2026
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Gianni Infantino

"Hablo con todas las asociaciones de todo el mundo": Infantino alardea su amplio apoyo en la carrera por la reelección como presidente de la FIFA

octubre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Gianni Infantino - Foto EFE
Gianni Infantino - Foto EFE
A la fecha ningún otro aspirante se ha presentado públicamente frente a Infantino a menos de un mes de la fecha límite para la presentación de candidaturas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, alardeó este sábado en entrevista con la BBC un amplio apoyo de las federaciones afiliadas en la carrera por su reelección, a pesar de las numerosas críticas que ha recibido desde su iniciativa de abrir el Mundial a inversores privados.

Esta declaración se produce un día después del cambio de postura de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), cuyo apoyo al dirigente italo-suizo de 56 años podría darle un nuevo impulso esencial de cara a un cuarto mandato.

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El futuro de Infantino seguía siendo muy incierto hace dos meses debido a su proyecto, muy criticado y posteriormente cancelado, de crear una sociedad encargada de gestionar las actividades comerciales de la FIFA y vender participaciones minoritarias a inversores privados.

La UEFA, la AFC y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) habían firmado una carta en la que afirmaban, entre otras cosas, que el fútbol "no pertenece a ningún individuo".

Pero ahora, Gianni Infantino, que se disculpó la semana pasada por ese proyecto, vuelve a encontrarse en una posición de fuerza para ser reelegido el próximo mes de marzo.

"Creo que lo importante es que, en una organización como la FIFA, puede haber diferentes opiniones y diferentes puntos de vista", declaró el sábado a la BBC

Y añadió: "Pero si nos tomamos en serio la democracia, el proceso democrático, si creemos que todo el mundo tiene el mismo voto y la misma voz en todo el mundo, que el fútbol pertenece a todos (...), entonces también debemos respetar las opiniones de la gran, gran mayoría".

El alto dirigente del organismo rector del fútbol asumió su primer mandato el 26 de febrero de 2016 y desde entonces ha trabajado, entretanto, por establecer un lazo estrecho y profesional con las federaciones.

"Acabo de volver de Tokio, donde la Confederación Asiática me ha brindado su apoyo total. Estuve en Cabo Verde, donde todos los países africanos me apoyaron. Hablo con todas las federaciones de todo el mundo", aseguró.

Hasta el momento, ningún otro aspirante se ha presentado públicamente frente a Infantino a menos de un mes de la fecha límite para la presentación de candidaturas, fijada para el 18 de noviembre.

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"Hay diferentes puntos de vista, no siempre es fácil reunirlos a todos bajo un mismo techo, pero debemos respetar —y yo respeto— todas las opiniones. Después, serán las federaciones miembro de la FIFA las que decidan a quién quieren como presidente y cómo quieren que se dirija la FIFA", concluyó.

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