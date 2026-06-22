Escándalo en el tenis: suspenden por cuatro años a la campeona de Wimbledon 2023 Marketa Vondrousova

La tenista checa Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023, recibió este lunes una sanción de cuatro años por negarse a realizar un test antidopaje, según anunció la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

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La tenista de 26 años no entregó una muestra al ser notificada por un agente de control en diciembre de 2025, durante un test fuera de competición.

Según el comunicado de la ITIA, la tenista se defendió alegando que el estrés y una mala salud mental afectaron su toma de decisión, "además de preocupación por su seguridad".

En abril, la checa explicó en redes sociales que la agente golpeó su puerta "tarde por la noche, sin identificarse claramente ni seguir el protocolo". "Desde hace tiempo debo gestionar lesiones, una presión constante y problemas de sueño recurrentes que me han cansado y fragilizado", desarrolló.

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Un tribunal independiente valoró los argumentos de la tenista, además del testimonio de la agente que trató de llevar a cabo el test. Según la ITIA, ésta se presentó el 3 de diciembre de 2025 hacia las 20h00 locales en el domicilio de la tenista.

El tribunal llegó a la conclusión de que las pruebas no mostraban una "justificación convincente" que explicara el rechazo de la deportista a realizar el test. Para la Agencia, negarse a someterse a un control equivale a un control positivo.

Estos últimos años el tenis ha conocido varios casos de dopaje, como los del exnúmero 1 del mundo Jannik Sinner, Simona Halep o Iga Swiatek, sin que nunca se haya aplicado una suspensión tan larga.

"Se trata de una suspensión contundente. No podemos tener un sistema en el que una jugadora reciba menos sanción si rechaza someterse a un test que aquella que si se somete", explicó la directora de la ITIA Karen Moorhouse durante una videoconferencia con la prensa.