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Sábado, 06 de junio de 2026
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Tenis

La joven tenista Mirra Andreeva hace historia en París y conquista con 19 años su primer Roland Garros

junio 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Tenista rusa Mirra Andreeva | Foto: AFP
Tenista rusa Mirra Andreeva | Foto: AFP
La joven tenista asombró ya al mundo siendo semifinalista de Roland Garros en 2024, con 17 años, y en 2025 conquistó dos títulos WTA 1000, en Dubái e Indian Wells.

El mundo del tenis acaba de vivir un momento histórico tras el triunfo de la joven Mirra Andreeva en el Roland Garros. París fue el escenario de una noche mágica para la tenista rusa, quien con tan solo 19 años conquistó su primer título de Grand Slam tras vencer a la polaca Maja Chwalińska.

Con un sólido 6-3 y 6-2 derrotó a la número 114 en el mundo haciendo historia al convertirse en la jugadora más joven en ser campeona del Roland Garros desde la tenista Monica Seles, quien ganó el título cuando tenía 16 años en 1990.

El éxito de este sábado corona la evolución de Andreeva, una adolescente prodigio, que tenía apenas 15 años cuando ganó su primer partido en el circuito WTA.

Tras su sólido triunfo, Andreeva dio su discurso como ganadora en la cancha y habló de lo fundamental que fue tener a su entrenadora, la española Conchita Martínez, ganadora de Wimbledon en 1994, a quién describió como alguien con quien no "siempre es fácil trabajar, pero cuando escucha no tiene ningún límite".

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La joven tenista asombró ya al mundo siendo semifinalista de Roland Garros en 2024, con 17 años, y en 2025 conquistó dos títulos WTA 1000, en Dubái e Indian Wells. Ahora da un paso más y se lleva su primer Grand Slam, en su primera final en un torneo de la máxima categoría.

"Era uno de mis mayores sueños ganar este torneo, no me creo poder tener este trofeo en las manos", dijo Andreeva, que recibió la Copa Suzanne Lenglen de manos de Mary Pierce, la última campeona francesa de este torneo.

"París tendrá siempre un lugar importante en mi corazón", añadió la rusa, que ascenderá al sexto puesto del ranking el lunes.

Andreeva era una de las candidatas al título en este Roland Garros, después de una gira de tierra donde destacó con un título en Linz (Austria) y un subcampeonato en el Masters 1000 de Madrid.

Aprovechó además el naufragio de las otras grandes favoritas. La número dos mundial, Elena Rybakina, y la defensora del título, Coco Gauff, cuarta del ranking, quedaron eliminadas en la primera semana del torneo, en segunda y tercera ronda respectivamente.

La polaca Iga Swiatek, tercera del mundo y cuatro veces campeona en este torneo, perdió en octavos de final y la número uno mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se hundió en cuartos.

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